Мы не будем давать советы по обустройству или про интерьерную моду.

Дизайнеры интерьеров, как для кухни, так и для ванной рекомендуют предусмотреть несколько видов подсветки:

Мы подскажем, на что обратить внимание при выборе светильников и поможем с выбором безопасных и качественных розеток.

Кухня и ванная комната — помещения с повышенной влажностью, разлетающимися брызгами воды и моющих средств. Попадание влаги на электроприборы — опасно, ведь возможно короткое замыкание и удар током. Для безопасности выбираем защищенные светильники и розетки. При выборе обращаем внимание на значок IP и значения, стоящие после, где первая цифра — это уровень защиты от пыли, а вторая — это защита от влаги.

Освещение и розетки для разных помещений Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Если на светильнике или розетке вы увидите IP 20 — это будет означать, что уровень защиты от пыли равен 2, а от воды — 0. Для влажных помещений этого недостаточно: нужно минимум IP 44, а лучше — выше.

Освещение и розетки для разных помещений Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Если для общей подсветки кухни можно выбирать любые светильники, то для ванной берем точечные светильники от Эра IP 44. Это доступный и надежный вариант, в котором самим источником служит лампочка, а светильник надежно ее защищает.

Для функционального освещения столешницы или зеркала выбираем светодиодную ленту от JazzWay с IP 65, ее плотная силиконовая оболочка прекрасно пропускает свет и надежно защитит от влаги и химических реагентов. При этом стоимость ленты позволит сэкономить до 30% по сравнению с аналогами.

Освещение и розетки для разных помещений Фото предоставлено ЗАО Электрокомплектсервис

Розетки должны сочетаться с выключателями не только на кухне или в ванной, но и по всей квартире. Присматриваемся к модному хиту AtlasDesign c IP 44 и стильной защитной крышкой. Этот вариант прекрасно впишется в любой интерьер. Многообразие цветов и приличная экономия до 40% в сравнении с аналогами.

Качественно и безопасно — не значит дорого!

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