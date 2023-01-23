От жителя Алтайского края требуют вернуть излишне выплаченную ЖКХ-субсидию. Почему такое возможно

После волны возмущений декабрьскими ЖКХ-квитанциями власти Алтайского края на всех площадках объясняют, как получить от государства субсидию на оплату и тем самым сэкономить семейный бюджет. Между тем государство может не только дать, но и забрать выплаты. С такой проблемой столкнулся житель Бийска, с которого потребовали вернуть более 20 тыс. рублей. Выяснилось, что государство, компенсируя ему расходы на оплату коммуналки, выдало лишнее.

Соцзащита: у вас переплата

Мужчина оформил бюджетные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2020 году. Оформил, как положено, на шесть месяцев, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края. Переоформить выплаты ему (как, собственно, и всем получателям) надо было через полгода.

Но в связи с пандемией коронавируса в правительстве РФ упростили переоформление — чтобы люди сидели дома и не подвергали себя опасности заражения в офисах соцзащиты.

И всем, у кого заканчивался срок выплат до 1 октября 2020 года, их продлевали автоматом — без заявлений. Затем этот подход продлили и до 1 апреля 2021 года.

Решение о беззаявительном продлении выплат бийчанину соцзащита приняла сначала в августе 2020 года, а потом в феврале 2021-го. Но наступил, так сказать, момент истины: сотрудники ведомства сверили циферки и выяснили — ему переплатили.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

Соцзащита: предлагаем вернуть добровольно

Вообще, сумма, которую вы получите в качестве субсидии, зависит и от общих доходов семьи, и от расходов на оплату коммуналки. А значит, и от количества членов семьи, тарифов, характеристик дома, времени года — в отопительный сезон сумма больше.

А главное — вот эта сверка. Соцзащита получает большой объем информации через систему межведомственного электронного взаимодействия. И может обнаружить как переплату — тогда от гражданина попросят ее вернуть, так и недоплату — тогда перечислят добавку.

В нашем случае сотрудники соцзащиты обнаружили, что мужчине излишне перечислили 20 461 рублей 63 копейки. Ему предложили вернуть деньги в бюджет добровольно. А поскольку сделать это он отказался, ведомство обратились в суд.

Как оформить субсидии в Алтайском крае — разъяснения минсоцзащиты. www.aksp.ru Как оформить субсидии в Алтайском крае — разъяснения минсоцзащиты. www.aksp.ru Как оформить субсидии в Алтайском крае — разъяснения минсоцзащиты. www.aksp.ru Как оформить субсидии в Алтайском крае — разъяснения минсоцзащиты. www.aksp.ru Как оформить субсидии в Алтайском крае — разъяснения минсоцзащиты. www.aksp.ru

Суд: переплату придется вернуть

На суде мужчина возражал — полагал, что субсидии ему начислены правомерно. Но весы правосудия, что называется, склонились в пользу государства.

11 января мировой судья удовлетворил исковые требования ведомства в полном объеме. Бийчанину надлежит оплатить еще и судебные расходы на отправку корреспонденции по почте — 223 рубля 87 копеек.

Впрочем, в силу решение суда еще не вступило — бийчанин может попытаться его оспорить.

Суд , Фемида. unsplash.com.

Министр: субсидия не выше фактических затрат

Требование госорганов вернуть переплату ЖКХ-субсидии — не такое уж редкое.

К примеру, с жительницы Вологодской области в 2021 году взыскали всю субсидию за полгода — 68,8 тыс. рублей. А все из-за того, что женщина не принесла в соцзащиту квитанции и чеки о фактической оплате услуг ЖКХ. Что ей помешало это сделать, неизвестно — на суд она не явилась.

С рубцовчанина, которому тоже переоформили субсидии беззаявительно в период пандемии, в 2022 году взыскали по суду переплату в 42 тыс. Но тут причины другие: он и его жена несколько лет утаивали от соцзащиты часть своих доходов.

Но скрыть приработки в наше цифровое время трудно — сведения о них поступили в соцзащиту от налоговой службы. Но взыскали с него не все, что просило ведомство: сумму, выданную в «беззаявительный период», ему оставили.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

А глава минсоцзащиты Наталья Оськина так объяснила причины возможной переплаты на странице в соцсетях Центра управления регионом.

«Субсидия не может превышать фактические расходы семьи за ЖКУ. В случае, если размер субсидии оказался больше фактических платежей, мы гражданина уведомим о том, что мы ему переплатили. И если он и дальше продолжит оформлять субсидию, мы сделаем удержания. Если он прекратит, то ему нужно будет сделать возврат», — сказала министр.

Наталья Оськина. Пресс-служба АКЗС.

ЦУР: субсидия поможет справиться с коммунальными платежами

Как бы там ни было, ЖКХ-субсидии получают значительная часть жителей Алтайского края. Паблик ЦУР в соцсети «ВКонтакте» привел примеры.

Одиноко проживающему гражданину с доходом 30 тыс. рублей назначили субсидию в сумме около 500 рублей. Семье из четырех человек с двумя детьми при общем доходе в 60 тыс. рублей — около 3,5 тыс. рублей.

А вот СМИ на днях рассказали о ЖКХ-субсидии… в 1 копейку (0,01 рубль) — ее назначили жителю Тюменской области. Скрин сообщения о предоставлении копейки мужчина опубликовал в соцсетях. Власти региона ситуацию пока не комментировали.

Так что нюансы оформления субсидий стоит изучить максимально внимательно.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

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