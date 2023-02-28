Открыть для себя Сербию: жизнь, культура и традиции страны

Государство находится на Балканском полуострове. Оно имеет богатое культурное наследие и множество разных достопримечательностей, которые с каждым годом привлекают все больше мигрантов и туристов. Особенно Сербия популярна среди граждан постсоветского пространства. По этой причине оформление документов на легальное проживание сегодня очень актуально. Компания https://international.business/ оказывает помощь в оформлении ВНЖ Сербии при открытии бизнеса. С миграционными специалистами оформление ВНЖ пройдет быстро и легко.

Столица Сербии — город Белград, население которого больше миллиона человек. Сербы разговаривают в основном на сербском языке, можно встретить и диалекты. Во главе государства президент, а само государственное устройство — парламентская республика. Летом температура воздуха достаточно высокая, но в то же время зимы в Сербии суровые. Это связано с влиянием гор, которые находятся недалеко.

Культурные ценности Сербии

Сербы ценят культурное наследие своих предков, передают его из поколения в поколение. Они сквозь годы бережно пронесли свои традиции и обычаи, множество из которых имеет еще языческое происхождение. В качестве примера можно привести праздник Божич, который проводится седьмого января. Он очень похож на нашу коляду. Есть праздник Видован, который отмечают в день солнцестояния. Многие праздники такие же, как и в других странах, так как основной религией страны является православное христианство.

Менталитет сербов и достопримечательности Сербии

Сербский народ очень гостеприимный и дружелюбный. Большинство сербов любят иностранных туристов, с удовольствием рассказывают все о своей стране. Сербы не любят торопиться, все делают в достаточно умеренном темпе. При наличии общих знакомых принимают иностранного гостя как родного. Вместе с тем сербы очень горды и независимы, но обязательно проявляют уважение к другим культурам.

Независимо от того, турист вы или хотите переехать в Сербию на постоянное место жительства, необходимо знать и посетить самые популярные места:

Белградская крепость;

Чертов город;

здание Национального Собрания в Белграде;

монастырь Жича;

православный Храм Святого Саввы в Белграде;

дворец принцессы Любице.

Это далеко не весь перечень культурного наследия, а только самые популярные варианты. Сербы гордятся этими памятками архитектуры, всем приезжим рекомендуют обязательно их посетить.

Правительство государства ведет достаточно нейтральную политику по отношению к другим странам. Поэтому с каждым годом количество мигрантов увеличивается. Это касается и предпринимателей, которые переносят свой бизнес в Сербию.

Можно с уверенностью сказать, что Сербия — перспективная страна, которая стремительно развивается. Она отлично подойдет как для тех, кто любит умеренный темп жизни, так и для любителей активного отдыха.