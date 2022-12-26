«Открытие Авто»: половина сибирских автовладельцев готовы приобрести автомобиль за границей

По результатам опроса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»)*, каждый второй автовладелец не против купить автомобиль за пределами России. Но подавляющее большинство готовы к подобной покупке только в том случае, если цена окажется существенно ниже, чем на нашем рынке, а заказ будет сделан у компании-посредника. При этом количество желающих приобрести авто за рубежом выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, когда возможность приобретения машины за границей рассматривал всего лишь каждый пятый опрошенный.

12% сибиряков определенно согласны купить машину за границей. Мужчины вдвое чаще выражали такую готовность, чем женщины (12% против 6%). Среди возрастных групп наиболее положительно по отношению к такому варианту оказались настроены молодые люди от 18 до 25 лет (среди них 22% хотят купить авто за границей), а наиболее консервативны — представители старшей возрастной группы 56+ (лишь 6%).

Ещё 38% автолюбителей из Сибири рассмотрят возможность приобретения авто за границей, если цена на приглянувшийся им автомобиль в другой стране будет намного ниже, чем в России. Такой ответ чаще других выбирали молодые люди в возрасте 18−25 лет (по 49%). Среди возрастной категории старше 55 лет так ответили только 27%.

36% автомобилистов не будут покупать авто за пределами России ни при каких условиях. При этом, если в старших возрастных группах твердо намерены не покупать автомобиль за рубежом от 39% до 44% опрошенных, то среди 18−25-летних лишь 15%.

И наконец, каждый седьмой опрошенный (14%) затруднился ответить на вопрос

Интересно, что в 2021 году всего лишь 19% сибиряков были готовы к покупке авто за границей: 8% были определенно согласны купить машину за границей, а 11% рассматривали эту возможность. При этом большинство (81%) и вовсе не планировали такой способ покупки.

Наиболее популярные у сибиряков форматы приобретения автомобиля в другой стране (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) — под заказ у компании-посредника (48%), покупка на аукционе (39%), самостоятельная покупка с рук или под заказ у посредника-частного лица (по 28%).

Сибиряки старше 40 лет (категории 41−55, 56+) чаще расположены к покупке автомобиля через компанию-посредника (так ответили по 63% опрошенных в каждой группе), тогда как молодые водители (18−25 лет) — к самостоятельной покупке с рук (59%) и заказу у частного лица (41%).

Основными преимуществами покупки машин за границей (открытый вопрос) автолюбители назвали более качественную сборку (49%), более низкую цену (33%), наличие брендов, не представленных на российском рынке (26%) и комплектации, недоступные для отечественного рынка (19%).

Среди основных недостатков приобретения авто за рубежом (открытый вопрос) опрошенные выделили риск стать жертвой мошенников (51%), проблемы при оформлении на таможне (49%), а также длительность поставки (28%) и отсутствие гарантии (по 26%). При этом лишь 6% полагают, что такую машину труднее продать.

*Опрос проводился 11−13 декабря среди 1520 автовладельцев или планирующих приобрести авто в возрасте 18−65 лет по репрезентативной выборке во всех регионах России.