2 февраля
﻿
Потребитель

«Открытие Авто» предложил дистанционное МультиКАСКО

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») совместно с партнером «Д2 Страхование» запустил дистанционное оформление «МультиКАСКО». Программа покрывает основные страховые риски, связанные с автомобилем, по минимальной стоимости. Полис при этом доступен для оформления как клиентами банка с привязкой к кредитному договору, так и сторонними заемщиками в качестве самостоятельного полиса на гибкий срок от одного месяца.

Девушка в автомобиле.
Девушка в автомобиле.
Фото предоставлено банком «Открытие».

«МультиКАСКО» — страховой безосмотровый продукт, который покрывает такие риски, как угон автомобиля, уничтожение транспортного средства в результате ДТП и повреждение машины в аварии по вине третьих лиц без полиса ОСАГО. Страховым продуктом могут воспользоваться владельцы новых и подержанных транспортных средств отечественного и иностранного производства сроком до 20 лет включительно.

Комплексную страховую защиту можно быстро и выгодно оформить на сайте банка «Открытие» в разделе «страхование». Оплата производится картой любого банка онлайн, после чего полис поступит на указанную почту в течение 5 минут. При этом оформить страховку, не выходя из дома, может не только клиент банка, но и любой покупатель, заинтересованный в страховой программе. Оформление продукта, помимо сайта, возможно также в центрах автобизнеса банка «Открытие» по всей России.

— Программа «МультиКАСКО» позволяет охватить все актуальные риски, с которыми чаще всего может столкнуться владелец автомобиля. Оформление полиса можно провести дистанционно, всего за 5 минут, для чего даже не требуется предварительный осмотр автомобиля. Дистанционным будет и урегулирование страхового события при наступлении его. При этом полис выступает универсальным продуктом, так как подходит как для подтверждения обязательств в рамках залогового автокредитования для клиентов банка, так и для оформления автовладельцами в качестве самостоятельного полиса КАСКО на гибкий срок от одного месяца, — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

Подробно ознакомиться с условиями программы и оформить продукт «МультиКАСКО» можно на сайте банка.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость