24 января
﻿
Потребитель

Оторвали все кнопки. Где в Барнауле можно сдать смартфон на утилизацию или продать на запчасти

В день утилизации сотовых телефонов altapress.ru предлагает список мест в Барнауле, где можно дать вторую жизнь смартфону или попрощаться с ним навсегда.

Утилизация старых мобильных телефонов.
Утилизация старых мобильных телефонов.
unsplash.com

Если у вас на антресолях пылятся старые Nokia, Samsung или какой-нибудь LG, то стоит подумать, а не пора ли отпустить их — дома чище, а кому-то пригодится деталь или телефон полностью.

«М.Видео»

Адрес: пр. Красноармейский, 47 а.

Утилизация старых мобильных телефонов.
Утилизация старых мобильных телефонов.
unsplash.com

В магазинах сети есть услуга «Утилизация старой техники». Сеть имеет лицензию на утилизацию опасных отходов и уничтожает все по правилам, без ущерба для экологии.

«Эльдорадо»

Адрес: пр. Ленина, 102 в.

В магазинах «Эльдорадо» проводят акции по утилизации старой техники. Даты акций анонсируют на сайте, а также по телевидению. Покупатели получают скидку на новый товар той же категории, что и сдают.

Международный день утилизации мобильных телефонов ежегодно отмечается 24 января. Он связан с международной компанией «Лес зовет». Она призывала к осведомлению людей о последствиях утилизации мобильных устройств для популяции обезьян в Восточной Демократической Республике Конго.

«Ведущая Утилизирующая Компания»

Адрес: пр. Комсомольский, 120.

Утилизация старых мобильных телефонов.
Утилизация старых мобильных телефонов.
unsplash.com

Компания принимает все виды оргтехники, электронного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования, а также транспортных средств и мебели.

«Кварцит»

Адрес: ул. Промышленная, 100 к.

Утилизация старых мобильных телефонов.
Утилизация старых мобильных телефонов.
unsplash.com

«Кварцит» утилизирует телевизоры, видеомагнитофоны, магнитофоны, DVD, чайники, радиотелефоны, спутниковое оборудование и не только.

«Разделяя Сохраняй»

Акция проходит в Барнауле ежемесячно. Каждую последнюю субботу месяца активисты проводят сбор вторсырья.

Утилизация старых мобильных телефонов.
Утилизация старых мобильных телефонов.
unsplash.com

Чтобы узнать, получится сдать мобильник или нет, нужно следить за информацией в группе.

Полетели по распродажам

Иногда детали в смартфонах бывают очень даже рабочими и пригодными для второй жизни, но уже в другом аппарате. Зачастую на сайтах бесплатных объявлений хорошо скупают запчасти. В сервисных центрах мастера тоже предлагают выкупить телефон, если его уже не спасти.

«Авито»

На сайте бесплатных объявлений можно найти как новые смартфоны, так и разбитые «кнопочники». Люди не только продают друг другу технику по сниженным ценам, чтобы она продолжала жить, но и продают ее на детали, чтобы работники сервисных центров могли починить чей-то агрегат.

Продажа телефона на запчасти.
Продажа телефона на запчасти.
www.avito.ru
Продажа телефона на запчасти.
Продажа телефона на запчасти.
www.avito.ru
Продажа телефона на запчасти.
Продажа телефона на запчасти.
www.avito.ru

«Юла»

На сайте продают товары и услуги. «Допотопные» смартфоны тоже не исключение. Продают и современные, только побитые или не работающие — как правило, на детали.

Продажа телефона на запчасти.
Продажа телефона на запчасти.
youla.ru
Продажа телефона на запчасти.
Продажа телефона на запчасти.
youla.ru
Продажа телефона на запчасти.
Продажа телефона на запчасти.
youla.ru

«ТехноЛавка 22»

Адрес: 80 Гвардейской дивизии, 29 г.

В сервисе ремонтируют мобильную технику, скупают новые и б/у телефоны. После этого их разбирают на запчасти для ремонта, либо перепродают.

&quot;ТехноЛавка 22&quot;.
«ТехноЛавка 22».
vk.com/technolavka22

«2×2»

Адрес: Павловский тракт, 229.

&quot;2х2&quot;.
«2×2».
vk.com/2x2brn_servis

В сервисном центре «2×2» ремонтируют и скупают технику: от ноутбуков и компьютеров до телефонов.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость