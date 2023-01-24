Оторвали все кнопки. Где в Барнауле можно сдать смартфон на утилизацию или продать на запчасти

Если у вас на антресолях пылятся старые Nokia, Samsung или какой-нибудь LG, то стоит подумать, а не пора ли отпустить их — дома чище, а кому-то пригодится деталь или телефон полностью.
«М.Видео»
Адрес: пр. Красноармейский, 47 а.
В магазинах сети есть услуга «Утилизация старой техники». Сеть имеет лицензию на утилизацию опасных отходов и уничтожает все по правилам, без ущерба для экологии.
«Эльдорадо»
Адрес: пр. Ленина, 102 в.
В магазинах «Эльдорадо» проводят акции по утилизации старой техники. Даты акций анонсируют на сайте, а также по телевидению. Покупатели получают скидку на новый товар той же категории, что и сдают.
Международный день утилизации мобильных телефонов ежегодно отмечается 24 января. Он связан с международной компанией «Лес зовет». Она призывала к осведомлению людей о последствиях утилизации мобильных устройств для популяции обезьян в Восточной Демократической Республике Конго.
«Ведущая Утилизирующая Компания»
Адрес: пр. Комсомольский, 120.
Компания принимает все виды оргтехники, электронного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования, а также транспортных средств и мебели.
«Кварцит»
Адрес: ул. Промышленная, 100 к.
«Кварцит» утилизирует телевизоры, видеомагнитофоны, магнитофоны, DVD, чайники, радиотелефоны, спутниковое оборудование и не только.
«Разделяя Сохраняй»
Акция проходит в Барнауле ежемесячно. Каждую последнюю субботу месяца активисты проводят сбор вторсырья.
Чтобы узнать, получится сдать мобильник или нет, нужно следить за информацией в группе.
Полетели по распродажам
Иногда детали в смартфонах бывают очень даже рабочими и пригодными для второй жизни, но уже в другом аппарате. Зачастую на сайтах бесплатных объявлений хорошо скупают запчасти. В сервисных центрах мастера тоже предлагают выкупить телефон, если его уже не спасти.
«Авито»
На сайте бесплатных объявлений можно найти как новые смартфоны, так и разбитые «кнопочники». Люди не только продают друг другу технику по сниженным ценам, чтобы она продолжала жить, но и продают ее на детали, чтобы работники сервисных центров могли починить чей-то агрегат.
«Юла»
На сайте продают товары и услуги. «Допотопные» смартфоны тоже не исключение. Продают и современные, только побитые или не работающие — как правило, на детали.
«ТехноЛавка 22»
Адрес: 80 Гвардейской дивизии, 29 г.
В сервисе ремонтируют мобильную технику, скупают новые и б/у телефоны. После этого их разбирают на запчасти для ремонта, либо перепродают.
«2×2»
Адрес: Павловский тракт, 229.
В сервисном центре «2×2» ремонтируют и скупают технику: от ноутбуков и компьютеров до телефонов.
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