Оторвали все кнопки. Где в Барнауле можно сдать смартфон на утилизацию или продать на запчасти

В день утилизации сотовых телефонов altapress.ru предлагает список мест в Барнауле, где можно дать вторую жизнь смартфону или попрощаться с ним навсегда.

Если у вас на антресолях пылятся старые Nokia, Samsung или какой-нибудь LG, то стоит подумать, а не пора ли отпустить их — дома чище, а кому-то пригодится деталь или телефон полностью.

«М.Видео»

Адрес: пр. Красноармейский, 47 а.

Утилизация старых мобильных телефонов. unsplash.com

В магазинах сети есть услуга «Утилизация старой техники». Сеть имеет лицензию на утилизацию опасных отходов и уничтожает все по правилам, без ущерба для экологии.

«Эльдорадо»

Адрес: пр. Ленина , 102 в.

В магазинах «Эльдорадо» проводят акции по утилизации старой техники. Даты акций анонсируют на сайте, а также по телевидению. Покупатели получают скидку на новый товар той же категории, что и сдают.

Международный день утилизации мобильных телефонов ежегодно отмечается 24 января. Он связан с международной компанией «Лес зовет». Она призывала к осведомлению людей о последствиях утилизации мобильных устройств для популяции обезьян в Восточной Демократической Республике Конго.

«Ведущая Утилизирующая Компания»

Адрес: пр. Комсомольский, 120.

Утилизация старых мобильных телефонов. unsplash.com

Компания принимает все виды оргтехники, электронного, промышленного, медицинского, химического, военного оборудования, а также транспортных средств и мебели.

«Кварцит»

Адрес: ул. Промышленная, 100 к.

Утилизация старых мобильных телефонов. unsplash.com

«Кварцит» утилизирует телевизоры, видеомагнитофоны, магнитофоны, DVD, чайники, радиотелефоны, спутниковое оборудование и не только.

«Разделяя Сохраняй»

Акция проходит в Барнауле ежемесячно. Каждую последнюю субботу месяца активисты проводят сбор вторсырья.

Утилизация старых мобильных телефонов. unsplash.com

Чтобы узнать, получится сдать мобильник или нет, нужно следить за информацией в группе.

Полетели по распродажам

Иногда детали в смартфонах бывают очень даже рабочими и пригодными для второй жизни, но уже в другом аппарате. Зачастую на сайтах бесплатных объявлений хорошо скупают запчасти. В сервисных центрах мастера тоже предлагают выкупить телефон, если его уже не спасти.

«Авито»

На сайте бесплатных объявлений можно найти как новые смартфоны, так и разбитые «кнопочники». Люди не только продают друг другу технику по сниженным ценам, чтобы она продолжала жить, но и продают ее на детали, чтобы работники сервисных центров могли починить чей-то агрегат.

Продажа телефона на запчасти. www.avito.ru Продажа телефона на запчасти. www.avito.ru Продажа телефона на запчасти. www.avito.ru

«Юла»

На сайте продают товары и услуги. «Допотопные» смартфоны тоже не исключение. Продают и современные, только побитые или не работающие — как правило, на детали.

Продажа телефона на запчасти. youla.ru Продажа телефона на запчасти. youla.ru Продажа телефона на запчасти. youla.ru

«ТехноЛавка 22»

Адрес: 80 Гвардейской дивизии, 29 г.

В сервисе ремонтируют мобильную технику, скупают новые и б/у телефоны. После этого их разбирают на запчасти для ремонта, либо перепродают.

«ТехноЛавка 22». vk.com/technolavka22

«2×2»

Адрес: Павловский тракт, 229.

«2×2». vk.com/2x2brn_servis

В сервисном центре «2×2» ремонтируют и скупают технику: от ноутбуков и компьютеров до телефонов.