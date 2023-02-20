Согласно обезличенным мобильным данным МегаФона абоненты старше 60 лет всё чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом и постепенно отказываются от кнопочных телефонов. Количество смартфонов в Алтайском крае у абонентов этой возрастной группы за год увеличилось на 20%.

В топ-10 самых популярных гаджетов в регионе у абонентов старшего поколения сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На февраль 2023 года рейтинг наиболее востребованных устройств выглядит следующим образом:

Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9C NFC Samsung Galaxy A12 Huawei Honor 7A Huawei Y6s

Благодаря активному использованию смартфонов растет и объём мобильного трафика, используемого возрастными жителями Алтайского края. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 232 ТБ, что на 12% выше показателей прошлого года. В среднем один абонент использует в месяц около 12 ГБ.

Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны. Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Аналитики оператора определили, что женщины старше 60 лет практически в 1,5 раза охотнее общаются в мессенджерах и изучают социальные сети, чем мужчины. При этом доли пользователей смартфонов женского и мужского пола практически равны — 51% мужчины и 49% женщины. Если говорить о населённых пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск и Бийск.