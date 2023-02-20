Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны.

В топ-10 самых популярных гаджетов в регионе у абонентов старшего поколения сегодня входят лишь две модели без сенсорного экрана. На февраль 2023 года рейтинг наиболее востребованных устройств выглядит следующим образом:
- Xiaomi Redmi 9A
- Xiaomi Redmi 9C NFC
- Samsung Galaxy A12
- Huawei Honor 7A
- Huawei Y6s
Благодаря активному использованию смартфонов растет и объём мобильного трафика, используемого возрастными жителями Алтайского края. На данный момент они ежемесячно прокачивают около 232 ТБ, что на 12% выше показателей прошлого года. В среднем один абонент использует в месяц около 12 ГБ.
Аналитики оператора определили, что женщины старше 60 лет практически в 1,5 раза охотнее общаются в мессенджерах и изучают социальные сети, чем мужчины. При этом доли пользователей смартфонов женского и мужского пола практически равны — 51% мужчины и 49% женщины. Если говорить о населённых пунктах, то лидерами по цифровизации старшего поколения стали Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск и Бийск.
— В прошлом году мы модернизировали сеть на всей территории Алтайского края. Улучшение связи почувствовали абоненты Барнаула, Славгорода и Ярового, а также жители более 100 посёлков, сёл и деревень. Развитие инфраструктуры компании позволяет нашим абонентам старшего поколения легко осваивать современные технологии. Многие уже познакомились с цифровыми площадками и стали их активными пользователями. Теперь абоненты старше 60 лет не только общаются с родными в мессенджерах, но и производят оплату жилищно-коммунальных услуг, записываются на приём к врачу, — комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.