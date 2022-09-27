28 сентября
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Потребитель

Перегородки в стиле лофт: актуальность, особенности, правила выбора

Перегородки считаются неотъемлемой частью интерьера в стиле лофт. Они могут разграничивать пространство, выполнять шумоизоляционную функцию, либо служить дополнительным декоративным элементом.

Преимущества использования перегородок

Стиль лофт сочетает в себе лаконичность, минимализм и некоторую небрежность. Такой тип интерьера выбирают владельцы домов, квартир, студий, также его можно встретить в офисах, бутиках, ресторанах и многих других заведениях. Оригинальные лофт перегородки, изготовленные из металла и стекла, уверенно набирают популярность. Их основные преимущества:

  • эргономичность, позволяющая сэкономить свободное пространство. Конструкция занимает минимум места, кроме того, она имеет максимально простой и удобный способ открывания/ закрывания;
  • перегородки имеют длительный период эксплуатации. Металл устойчив к ржавчине, а стекло используется особо прочное и безопасное даже в случае повреждения;
  • монтаж конструкции прост, в случае необходимости перегородки можно также легко убрать;
  • простота ухода;
  • стекло и металл безопасны, нетоксичны, в случае возгорания они не способствуют его распространению;
  • перегородки визуально расширяют пространство, что особенно выгодно там, где оно ограниченно. В отличие от других видов «разделителей», конструкция не создает «утяжеления»;
  • подобрать дизайнерское решение можно практически под любой интерьер;
  • перегородки такого типа не относятся к перепланировке, поэтому согласовывать процедуру их установки не нужно.

Минималистичный дизайн перегородок не отвлекает внимание на себя, а лишь подчеркивает уникальность выбранного владельцами помещения дизайна.

Как выбрать?

Конструкцию можно легко «вписать» практически в любую дизайнерскую концепцию. Основные моменты, которые следует продумать:

  • тип конструкции (стационарная, раздвижная, распашная);
  • цвет (чаще всего используется чёрный, но все зависит от желания клиента);
  • особенности стекла (матовое или прозрачное);
  • размеры (здесь все зависит от того, что и как требуется зонировать).

Несмотря на то, что лофт перегородки получили свое название в соответствии с «именем» стиля, вовсе не обязательно использовать их там, где царствует именно лофт. При грамотном использовании и правильно подобранной конфигурации они подойдут к готике, классике, хай-теку и даже романтизму.

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