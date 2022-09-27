Перегородки в стиле лофт: актуальность, особенности, правила выбора

Перегородки считаются неотъемлемой частью интерьера в стиле лофт. Они могут разграничивать пространство, выполнять шумоизоляционную функцию, либо служить дополнительным декоративным элементом.

Преимущества использования перегородок

Стиль лофт сочетает в себе лаконичность, минимализм и некоторую небрежность. Такой тип интерьера выбирают владельцы домов, квартир, студий, также его можно встретить в офисах, бутиках, ресторанах и многих других заведениях. Оригинальные лофт перегородки, изготовленные из металла и стекла, уверенно набирают популярность. Их основные преимущества:

эргономичность , позволяющая сэкономить свободное пространство. Конструкция занимает минимум места , кроме того , она имеет максимально простой и удобный способ открывания/ закрывания;

позволяющая сэкономить свободное пространство. Конструкция занимает минимум места кроме того она имеет максимально простой и удобный способ открывания/ закрывания; перегородки имеют длительный период эксплуатации. Металл устойчив к ржавчине , а стекло используется особо прочное и безопасное даже в случае повреждения;

а стекло используется особо прочное и безопасное даже в случае повреждения; монтаж конструкции прост , в случае необходимости перегородки можно также легко убрать;

в случае необходимости перегородки можно также легко убрать; простота ухода;

стекло и металл безопасны , нетоксичны , в случае возгорания они не способствуют его распространению;

нетоксичны в случае возгорания они не способствуют его распространению; перегородки визуально расширяют пространство , что особенно выгодно там , где оно ограниченно. В отличие от других видов «разделителей», конструкция не создает «утяжеления»;

что особенно выгодно там где оно ограниченно. В отличие от других видов «разделителей», конструкция не создает «утяжеления»; подобрать дизайнерское решение можно практически под любой интерьер;

перегородки такого типа не относятся к перепланировке , поэтому согласовывать процедуру их установки не нужно.

Минималистичный дизайн перегородок не отвлекает внимание на себя, а лишь подчеркивает уникальность выбранного владельцами помещения дизайна.

Как выбрать?

Конструкцию можно легко «вписать» практически в любую дизайнерскую концепцию. Основные моменты, которые следует продумать:

тип конструкции ( стационарная , раздвижная , распашная);

стационарная раздвижная распашная); цвет ( чаще всего используется чёрный , но все зависит от желания клиента);

чаще всего используется чёрный но все зависит от желания клиента); особенности стекла ( матовое или прозрачное);

матовое или прозрачное); размеры ( здесь все зависит от того , что и как требуется зонировать).

Несмотря на то, что лофт перегородки получили свое название в соответствии с «именем» стиля, вовсе не обязательно использовать их там, где царствует именно лофт. При грамотном использовании и правильно подобранной конфигурации они подойдут к готике, классике, хай-теку и даже романтизму.