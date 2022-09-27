Перегородки в стиле лофт: актуальность, особенности, правила выбора

Преимущества использования перегородок
Стиль лофт сочетает в себе лаконичность, минимализм и некоторую небрежность. Такой тип интерьера выбирают владельцы домов, квартир, студий, также его можно встретить в офисах, бутиках, ресторанах и многих других заведениях. Оригинальные лофт перегородки, изготовленные из металла и стекла, уверенно набирают популярность. Их основные преимущества:
- эргономичность, позволяющая сэкономить свободное пространство. Конструкция занимает минимум места, кроме того, она имеет максимально простой и удобный способ открывания/ закрывания;
- перегородки имеют длительный период эксплуатации. Металл устойчив к ржавчине, а стекло используется особо прочное и безопасное даже в случае повреждения;
- монтаж конструкции прост, в случае необходимости перегородки можно также легко убрать;
- простота ухода;
- стекло и металл безопасны, нетоксичны, в случае возгорания они не способствуют его распространению;
- перегородки визуально расширяют пространство, что особенно выгодно там, где оно ограниченно. В отличие от других видов «разделителей», конструкция не создает «утяжеления»;
- подобрать дизайнерское решение можно практически под любой интерьер;
- перегородки такого типа не относятся к перепланировке, поэтому согласовывать процедуру их установки не нужно.
Минималистичный дизайн перегородок не отвлекает внимание на себя, а лишь подчеркивает уникальность выбранного владельцами помещения дизайна.
Как выбрать?
Конструкцию можно легко «вписать» практически в любую дизайнерскую концепцию. Основные моменты, которые следует продумать:
- тип конструкции (стационарная, раздвижная, распашная);
- цвет (чаще всего используется чёрный, но все зависит от желания клиента);
- особенности стекла (матовое или прозрачное);
- размеры (здесь все зависит от того, что и как требуется зонировать).
Несмотря на то, что лофт перегородки получили свое название в соответствии с «именем» стиля, вовсе не обязательно использовать их там, где царствует именно лофт. При грамотном использовании и правильно подобранной конфигурации они подойдут к готике, классике, хай-теку и даже романтизму.