Недавно в Алтайском крае появился официальный дилер еще одного китайского автопроизводителя Dongfeng (Дунфэн) — одного из крупнейших автобрендов Поднебесной. И, пожалуй, самая интересная модель на данный момент, представленная в автосалоне Тисс Авто — полноразмерный рамный пикап Dongfeng DF6.

Dongfeng DF6 не просто делит платформу с Nissan Navara (Ниссан Навара) и производятся на одном заводе — Navara и DF6 собираются на одном конвейере на китайском совместном предприятии Zhengzhou Nissan Automobile (Чжэнчжоу Ниссан Автомобайл) в Чжэнчжоу.

На данный момент Dongfeng DF6 представлен на нашем рынке в трех комплектациях с двумя турбодизелями мощностью 136 л.с. и 163 л.с. Точная копия последнего устанавливается на Nissan Navara. Две начальные комплектации имеют 5-и ступенчатую механическую коробку передач, а максималка 8-и ступенчатый автомат ZF. Впереди дисковые, сзади барабанные, 16-дюймовые колесные диски, полный привод «парт-тайм» с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. В целом, конструкция повторяет схемотехнику Navara.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng ( Дунфэн) DF6. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

Дизайн салона DF6 отличается от Navara, но это также кабина с двумя рядами сидений. За безопасность отвечают антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий и антипротивобуксовочная система, а также электронная система стабилизации и подушки безопасности водителя и пассажира.

Список стандартного оборудования традиционно для «китайцев» солидный — кондиционер, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, подогрев сидений и зеркал, задние парктроники, электропривод стекол и зеркал, система контроля давления в шинах, USB-магнитола с управлением на руле и даже SOS-кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Снаружи — светодиодные ДХО, повторители поворотников в зеркалах, противотуманки, пороги и декоративные дуги в грузовом отсеке. Кстати, габариты Dongfeng DF6 5310×1850×1810 мм, а дорожный просвет 220 мм.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng ( Дунфэн) DF6. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

В России официально продается не так много пикапов и если посмотреть конкурентную среду, то окажется что Dongfeng DF6 — один из самых доступных на сегодняшний день. Цены на DF6 стартуют от 2 830 000 ₽* в базе и до 3 290 000 ₽* в максимальной комплектации. И это реальные цены в дилерском салоне.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng ( Дунфэн) DF6. Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

Пикап Dongfeng DF6 представлен в автоцентре ТИСС АВТО — единственного официального дилера Dongfeng в Алтайском крае.

+7 (3852) 44-11-11

г. Барнаул, ул. Малахова, 94а

Официальный дилер Дунфэн

Автоцентр ТИСС АВТО

Сайт http://tissauto-brn.ru/dongfeng/df6

*Цены действительны на момент публикации