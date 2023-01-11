11 января
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Потребитель

Пикап Dongfeng DF6 — пикап с твердым характером у официального дилера в Барнауле ТИСС АВТО

Недавно в Алтайском крае появился официальный дилер еще одного китайского автопроизводителя Dongfeng (Дунфэн) — одного из крупнейших автобрендов Поднебесной. И, пожалуй, самая интересная модель на данный момент, представленная в автосалоне Тисс Авто — полноразмерный рамный пикап Dongfeng DF6.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

Dongfeng DF6 не просто делит платформу с Nissan Navara (Ниссан Навара) и производятся на одном заводе — Navara и DF6 собираются на одном конвейере на китайском совместном предприятии Zhengzhou Nissan Automobile (Чжэнчжоу Ниссан Автомобайл) в Чжэнчжоу.

На данный момент Dongfeng DF6 представлен на нашем рынке в трех комплектациях с двумя турбодизелями мощностью 136 л.с. и 163 л.с. Точная копия последнего устанавливается на Nissan Navara. Две начальные комплектации имеют 5-и ступенчатую механическую коробку передач, а максималка 8-и ступенчатый автомат ZF. Впереди дисковые, сзади барабанные, 16-дюймовые колесные диски, полный привод «парт-тайм» с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке. В целом, конструкция повторяет схемотехнику Navara.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

Дизайн салона DF6 отличается от Navara, но это также кабина с двумя рядами сидений. За безопасность отвечают антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий и антипротивобуксовочная система, а также электронная система стабилизации и подушки безопасности водителя и пассажира.

Список стандартного оборудования традиционно для «китайцев» солидный — кондиционер, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, подогрев сидений и зеркал, задние парктроники, электропривод стекол и зеркал, система контроля давления в шинах, USB-магнитола с управлением на руле и даже SOS-кнопка ЭРА-ГЛОНАСС. Снаружи — светодиодные ДХО, повторители поворотников в зеркалах, противотуманки, пороги и декоративные дуги в грузовом отсеке. Кстати, габариты Dongfeng DF6 5310×1850×1810 мм, а дорожный просвет 220 мм.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

В России официально продается не так много пикапов и если посмотреть конкурентную среду, то окажется что Dongfeng DF6 — один из самых доступных на сегодняшний день. Цены на DF6 стартуют от 2 830 000 ₽* в базе и до 3 290 000 ₽* в максимальной комплектации. И это реальные цены в дилерском салоне.

Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Полноразмерный рамный пикап Dongfeng (Дунфэн) DF6.
Фото предоставлено Автоцентром ТИСС АВТО.

Пикап Dongfeng DF6 представлен в автоцентре ТИСС АВТО — единственного официального дилера Dongfeng в Алтайском крае.

+7 (3852) 44-11-11

Автоцентр ТИСС АВТО

г. Барнаул, ул. Малахова, 94а
Официальный дилер Дунфэн
Автоцентр ТИСС АВТО

Сайт http://tissauto-brn.ru/dongfeng/df6

*Цены действительны на момент публикации

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