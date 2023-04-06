Пиво своими руками. Жителей Барнаула приглашают посетить необычную экскурсию на пивоваренное производство

«Куда сходить в Барнауле с друзьями?» — таким вопросом периодически задаются многие горожане. Нам стало известно, что одна из алтайских компаний предлагает немного неожиданный ответ — посетить пивоварню и увидеть своими глазами, как варится настоящее пиво. Мы не удержались и отправились в компанию «Корс Про» на поиски чего-то «доброго, светлого, нефильтрованного».

«По одежке встречают»

В недрах барнаульской промзоны, сильно выделяясь на фоне серых невзрачных строений, расположились два красивых здания — нам как раз туда. Первое здание, побольше, оказалось складскими и офисными помещениями компании, а здание рядом — самой пивоварней.

На пищевое производство просто так с улицы не зайти — нужно надеть халат и шапочку. В принципе, это добавляет атмосферности и аутентичности происходящему. Нашу группу встретил главный технолог Борис — он и провел нас по всем этапам производственного цикла.

Пивоваренным делом компания «Корс Про» занялась относительно недавно, хотя и шла к этому много лет. Если ранее она просто продавала продукцию алтайских производителей, то вот уже год здесь варят свои напитки. Экскурсии на это производство тут тоже считают частью своего детища.

С чего начинается пивоварня

Как нам рассказал Борис, компания обязательно приглашает на экскурсии всех своих продавцов сети фирменных магазинов, чтобы каждый из них пришел, увидел, как все происходит — имел представление о своем продукте и мог рассказать покупателю о тех или иных новинках и этапах производства. Недавно экскурсия на пивоварню стала доступна всем желающим жителям и гостям нашего города. Для этого нужно связаться с сотрудником пивоварни «Корс Про» и запланировать экскурсию.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

Первым делом нашу группу спросили — с чего начинается пиво? Кто-то назвал хмель, кто-то назвал солод, но почти все ошиблись. Все начинается с воды, ведь пиво почти на 90% состоит как раз из нее. Стоит заметить, что это самое загадочное вещество является основой и отправной точкой всего живого на земле, и пиво тут не стало исключением.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

На пивоварне серьезно подошли к вопросам водоснабжения производства, нам показали мощную насосную и очистительную станцию в отделении водоподготовки. Несмотря на то, что вода поступает сюда из городского водопровода, она фильтруется и в итоге получается без всяких примесей, полностью обеспложенной и стерильной.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

В среднем за сутки станция подготавливает четыре тонны воды — этого хватает, чтобы приготовить одну тонну пива. Помимо собственно варки пива, вода расходуется и на технические нужды — например, на мойку оборудования.

Вскоре нам показали процесс дробления солода. Мы увидели сразу несколько сортов — от светлых до самых темных и прожаренных. Весь солод идет в мешках в виде зерен. Чтобы попасть в пиво, он должен до определенного состояния раздробиться — не в муку, но на несколько фракций. Только такой солод может использоваться в дальнейшем для варки сусла.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

В основном на производстве используют европейские солоды Castle Malting и Viking, но также есть и небольшое количество алтайского солода. В компании надеются, что отечественный производитель догонит импортного по качеству производимого сырья. Однако пока основной упор приходится делать на импорт.

Главный технолог рассказал нам, что сортов солода есть огромное количество, и есть большое количество его оттенков. От сочетания различных типов солода и получаются различные интересные вкусы пива — от карамельного до шоколадного.

На приготовление 500 литров сусла уходит порядка 120 кг солода. Таким образом, рассказали нам экскурсоводы, утро пивовара всегда начинается с таких технических моментов — водоподготовки, дробления солода, и потом только начинается основная варка.

Как рождается пиво на частной пивоварне

Варочное отделение представляет собой, по сути, две огромные «кастрюли» — танка. Первый котел — это заторно-сусловарочный аппарат.

Первым делом пивовар начинает смешивать воду и солод. В результате получается своего рода каша — затор. Дальше она проходит разные температурные режимы — под действием ферментов из крахмала солода в сусло высвобождаются природные сахара и прочие вещества. Варится все это около часа.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

После того, как приготовился затор, сусло нужно отфильтровать от зернышек. Его перекачивают в соседний танк, который разделен на две части — верхний и нижний. В верхней части расположено сито, через которое проходит сусло. Отфильтрованное сусло обратно перекачивается в первую емкость.

За процессом всегда внимательно следит пивовар. Через специальный экран он может визуально определить прозрачность продукта. Поэтому сотрудник не может отлучиться, выйти куда-нибудь — с пивом это невозможно.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

К слову, оставшийся после фильтрации солод, забирают фермеры, занимающиеся разведением КРС. Говорят, бычки очень любят этот корм, а вот поросята отказываются от него.

После того, как отфильтрованное сусло поступает в варочный танк, наступает этап горячего охмеления — его проходят все сорта. Сусло кипятится около часа, делается это для того, чтобы его обеззаразить, после чего в него постепенно добавляют хмель. Хмель вносится, чтобы придать пиву нужный аромат и горечь. Чем дольше будет кипятиться хмель, тем больше горечи он отдаст, а если хмель добавить в конце-то варки, то будет только аромат.

Хотя на полтонны сусла требуется совсем небольшое количество хмеля, процесс здесь идет медленно, аккуратно.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

Хмель поступает в основном из-за рубежа. Алтайский хмель тоже можно использовать, однако выбор в пользу иностранного хмеля продиктован совершенно другим вкусом и ароматом материала.

Затем сусло нужно охладить и отделить от белков и прочих ненужных осадков. Для этого сусло закачивают теперь уже в соседний танк — вирпул.

За 15−20 минут получается остудить 500 литров сусла. Остудить сусло нужно для того, чтобы можно было внести дрожжи. А поскольку дрожжи — это живой организм, то экстремально высокие температуры они не любят. Да и для каждого штамма дрожжей необходима своя идеальная температура брожения. После внесения дрожжей начинается брожение.

Как пиво заставляют бродить

Следующий этап — это этап брожения. В пивоварне стоит четыре танка, каждый объемом в 1 тонну. Четыре емкости позволяют варить одновременно четыре разных сорта пива. Мы застали процесс подготовки танка брожения — автоматическая система вымывала его, вначале щелочными, затем кислотным и после дезинфицирующим моющими средствами.

После того, как в танк брожения загрузили сусло и пивовар добавил дрожжи, начинается процесс брожения. Он длится порядка пяти-семи дней. Каждый день пивовар контролирует процесс брожения — берет пробы, записывает результаты в журнал. В частности, в специальных технологических картах отмечают получившуюся плотность и долю спирта. Специальный шпунт-аппарат позволяет держать в танках необходимое давление. Если давление поднимается сверх нормы — он его сбрасывает.

Кроме того, на этом этапе можно получить безалкогольное пиво. Его тоже здесь варят. Есть целая линейка — светлое, темное и охмеленное. Чтобы получить такие напитки, используют специальные дрожжи.

Тишина , покой и прохлада: созревание пива

После брожения пиво поступает в лагерное отделение, где при температуре около нуля градусов оно созревает. В зависимости от рецептуры, это занимает от двух до трех недель. Одновременно на производстве находится 15 танков.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

Получается, от момента, как пивовар подготовил воду, до момента, когда пиво будет готово, проходит около месяца. Только после прохождения всех этих этапов пиво можно разливать в различную тару.

К слову, многие разработки на предприятии оказались личными разработками технолога. Например, автоматическая кегомойка создана именно им, а польский аппарат для разлива в бутылки — усовершенствован. С точки зрения экскурсанта — это уникальная возможность посмотреть на механизмы, которые на других предприятиях не найти.

Путешествие туда и обратно

Посещение пивоваренного завода стало для меня незабываемым и крайне познавательным опытом. На некоторое время я почувствовал, что как будто бы оторвался от рутины окружающей повседневности и с головой погрузился в необычный и новый для себя мир пивоварения.

Главной особенностью этой экскурсии стала ее интерактивность. Я не был простым зрителем, а получил возможность самостоятельно участвовать в процессе создания напитков.

Где, как не на пивоварне, еще можно попробовать на вкус разные сорта солода, чтобы понять, как он влияет на вкус пива? Кроме того, под чутким наблюдением технолога я смог своими руками засыпать в танк хмель и солод и почувствовал приобщенность к миру пивоварения.

Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин. Экскурсия на пивоварню алтайской компании «Корс Про». Фото: Дмитрий Лямзин.

Также я смог попробовать на вкус сусло, из которого вскоре появится пиво, и непосредственно продегустировать готовый продукт прямо из танка. Свой выбор, к слову, я остановил на безалкогольном пиве. Оно имело легкую горчинку и приятный вкус, напоминающий о приближающемся лете.

Экскурсия на пивоварню «Корс Про» позволила приятно провести время и развеять в моей голове часть мифов, существующих вокруг производства пива. А еще теперь можно смело хвастаться своим друзьям, что стал немного экспертом в этой области — и ни капли при этом не преувеличить.