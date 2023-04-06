Пиво своими руками. Жителей Барнаула приглашают посетить необычную экскурсию на пивоваренное производство

«По одежке встречают»
В недрах барнаульской промзоны, сильно выделяясь на фоне серых невзрачных строений, расположились два красивых здания — нам как раз туда. Первое здание, побольше, оказалось складскими и офисными помещениями компании, а здание рядом — самой пивоварней.
На пищевое производство просто так с улицы не зайти — нужно надеть халат и шапочку. В принципе, это добавляет атмосферности и аутентичности происходящему. Нашу группу встретил главный технолог Борис — он и провел нас по всем этапам производственного цикла.
Пивоваренным делом компания «Корс Про» занялась относительно недавно, хотя и шла к этому много лет. Если ранее она просто продавала продукцию алтайских производителей, то вот уже год здесь варят свои напитки. Экскурсии на это производство тут тоже считают частью своего детища.
С чего начинается пивоварня
Как нам рассказал Борис, компания обязательно приглашает на экскурсии всех своих продавцов сети фирменных магазинов, чтобы каждый из них пришел, увидел, как все происходит — имел представление о своем продукте и мог рассказать покупателю о тех или иных новинках и этапах производства. Недавно экскурсия на пивоварню стала доступна всем желающим жителям и гостям нашего города. Для этого нужно связаться с сотрудником пивоварни «Корс Про» и запланировать экскурсию.
Первым делом нашу группу спросили — с чего начинается пиво? Кто-то назвал хмель, кто-то назвал солод, но почти все ошиблись. Все начинается с воды, ведь пиво почти на 90% состоит как раз из нее. Стоит заметить, что это самое загадочное вещество является основой и отправной точкой всего живого на земле, и пиво тут не стало исключением.
На пивоварне серьезно подошли к вопросам водоснабжения производства, нам показали мощную насосную и очистительную станцию в отделении водоподготовки. Несмотря на то, что вода поступает сюда из городского водопровода, она фильтруется и в итоге получается без всяких примесей, полностью обеспложенной и стерильной.
В среднем за сутки станция подготавливает четыре тонны воды — этого хватает, чтобы приготовить одну тонну пива. Помимо собственно варки пива, вода расходуется и на технические нужды — например, на мойку оборудования.
Вскоре нам показали процесс дробления солода. Мы увидели сразу несколько сортов — от светлых до самых темных и прожаренных. Весь солод идет в мешках в виде зерен. Чтобы попасть в пиво, он должен до определенного состояния раздробиться — не в муку, но на несколько фракций. Только такой солод может использоваться в дальнейшем для варки сусла.
В основном на производстве используют европейские солоды Castle Malting и Viking, но также есть и небольшое количество алтайского солода. В компании надеются, что отечественный производитель догонит импортного по качеству производимого сырья. Однако пока основной упор приходится делать на импорт.
Главный технолог рассказал нам, что сортов солода есть огромное количество, и есть большое количество его оттенков. От сочетания различных типов солода и получаются различные интересные вкусы пива — от карамельного до шоколадного.
На приготовление 500 литров сусла уходит порядка 120 кг солода. Таким образом, рассказали нам экскурсоводы, утро пивовара всегда начинается с таких технических моментов — водоподготовки, дробления солода, и потом только начинается основная варка.
Как рождается пиво на частной пивоварне
Варочное отделение представляет собой, по сути, две огромные «кастрюли» — танка. Первый котел — это заторно-сусловарочный аппарат.
Первым делом пивовар начинает смешивать воду и солод. В результате получается своего рода каша — затор. Дальше она проходит разные температурные режимы — под действием ферментов из крахмала солода в сусло высвобождаются природные сахара и прочие вещества. Варится все это около часа.
После того, как приготовился затор, сусло нужно отфильтровать от зернышек. Его перекачивают в соседний танк, который разделен на две части — верхний и нижний. В верхней части расположено сито, через которое проходит сусло. Отфильтрованное сусло обратно перекачивается в первую емкость.
За процессом всегда внимательно следит пивовар. Через специальный экран он может визуально определить прозрачность продукта. Поэтому сотрудник не может отлучиться, выйти куда-нибудь — с пивом это невозможно.
К слову, оставшийся после фильтрации солод, забирают фермеры, занимающиеся разведением КРС. Говорят, бычки очень любят этот корм, а вот поросята отказываются от него.
После того, как отфильтрованное сусло поступает в варочный танк, наступает этап горячего охмеления — его проходят все сорта. Сусло кипятится около часа, делается это для того, чтобы его обеззаразить, после чего в него постепенно добавляют хмель. Хмель вносится, чтобы придать пиву нужный аромат и горечь. Чем дольше будет кипятиться хмель, тем больше горечи он отдаст, а если хмель добавить в конце-то варки, то будет только аромат.
Хотя на полтонны сусла требуется совсем небольшое количество хмеля, процесс здесь идет медленно, аккуратно.
Хмель поступает в основном из-за рубежа. Алтайский хмель тоже можно использовать, однако выбор в пользу иностранного хмеля продиктован совершенно другим вкусом и ароматом материала.
Затем сусло нужно охладить и отделить от белков и прочих ненужных осадков. Для этого сусло закачивают теперь уже в соседний танк — вирпул.
За 15−20 минут получается остудить 500 литров сусла. Остудить сусло нужно для того, чтобы можно было внести дрожжи. А поскольку дрожжи — это живой организм, то экстремально высокие температуры они не любят. Да и для каждого штамма дрожжей необходима своя идеальная температура брожения. После внесения дрожжей начинается брожение.
Как пиво заставляют бродить
Следующий этап — это этап брожения. В пивоварне стоит четыре танка, каждый объемом в 1 тонну. Четыре емкости позволяют варить одновременно четыре разных сорта пива. Мы застали процесс подготовки танка брожения — автоматическая система вымывала его, вначале щелочными, затем кислотным и после дезинфицирующим моющими средствами.
После того, как в танк брожения загрузили сусло и пивовар добавил дрожжи, начинается процесс брожения. Он длится порядка пяти-семи дней. Каждый день пивовар контролирует процесс брожения — берет пробы, записывает результаты в журнал. В частности, в специальных технологических картах отмечают получившуюся плотность и долю спирта. Специальный шпунт-аппарат позволяет держать в танках необходимое давление. Если давление поднимается сверх нормы — он его сбрасывает.
Кроме того, на этом этапе можно получить безалкогольное пиво. Его тоже здесь варят. Есть целая линейка — светлое, темное и охмеленное. Чтобы получить такие напитки, используют специальные дрожжи.
Тишина, покой и прохлада: созревание пива
После брожения пиво поступает в лагерное отделение, где при температуре около нуля градусов оно созревает. В зависимости от рецептуры, это занимает от двух до трех недель. Одновременно на производстве находится 15 танков.
Получается, от момента, как пивовар подготовил воду, до момента, когда пиво будет готово, проходит около месяца. Только после прохождения всех этих этапов пиво можно разливать в различную тару.
К слову, многие разработки на предприятии оказались личными разработками технолога. Например, автоматическая кегомойка создана именно им, а польский аппарат для разлива в бутылки — усовершенствован. С точки зрения экскурсанта — это уникальная возможность посмотреть на механизмы, которые на других предприятиях не найти.
Путешествие туда и обратно
Посещение пивоваренного завода стало для меня незабываемым и крайне познавательным опытом. На некоторое время я почувствовал, что как будто бы оторвался от рутины окружающей повседневности и с головой погрузился в необычный и новый для себя мир пивоварения.
Главной особенностью этой экскурсии стала ее интерактивность. Я не был простым зрителем, а получил возможность самостоятельно участвовать в процессе создания напитков.
Где, как не на пивоварне, еще можно попробовать на вкус разные сорта солода, чтобы понять, как он влияет на вкус пива? Кроме того, под чутким наблюдением технолога я смог своими руками засыпать в танк хмель и солод и почувствовал приобщенность к миру пивоварения.
Также я смог попробовать на вкус сусло, из которого вскоре появится пиво, и непосредственно продегустировать готовый продукт прямо из танка. Свой выбор, к слову, я остановил на безалкогольном пиве. Оно имело легкую горчинку и приятный вкус, напоминающий о приближающемся лете.
Экскурсия на пивоварню «Корс Про» позволила приятно провести время и развеять в моей голове часть мифов, существующих вокруг производства пива. А еще теперь можно смело хвастаться своим друзьям, что стал немного экспертом в этой области — и ни капли при этом не преувеличить.