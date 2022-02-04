Почему бренд Kulik System (Система Кулик) так популярен среди производителей офисной мебели

Согласитесь, интернет-рейтинги продукции и производителей порой удивляют. Действительно, как элитный товар для избранных становится самым покупаемым? Или чем объяснить популярность специфического ассортимента, предназначенного для узкого круга профи?..

Kulik System (Система Кулик) уже 10 лет пользуется популярностью у компаний, производящих эргономичные компьютерные кресла. Причем по вполне понятному показателю — популярность среди потребителя. Пожалуй, это один из самых надежных критерий оценки. Но! Доверяй, да проверяй. Этим и займемся.

В чем особенность и есть ли она

Данная продукция появилась, когда понятие «эргономика рабочего места» только входило в моду. Многие производители быстро перестроились, стали позиционировать свою мебель как инновационную. На деле это был или старый ассортимент с новыми этикетками, или созданный «на глазок» — без какого-либо анализа.

Кресла Kulik System стали одними из первых, созданными на базе научных исследований. Сам концепт был разработан остеопатом Евгением Куликом. Поэтому система регулировок работает не только на комфорт, но и на здоровье сидящего. Десятки автономных настроек позволяют адаптировать элементы кресла под каждую точку тела. Механизм является эксклюзивом бренда, так что, особенность однозначно есть, к тому же не одна.

Одно из преимуществ моделей — специальный рельеф, разработанный в сотрудничестве с немецкими ортопедами. Не выгнутая спинка, и не ковшеобразное сиденье, а именно продуманный до миллиметра рельеф, образованный валиками разной формы и выемками, которыми отличаются ортопедические кресла от рядовых.

«Продукция положительно влияет на состояние позвоночника, суставов и работу внутренних органов. Имеется боковая и продольная поддержка позвоночника, что благоприятно при длительном сидении, особенно если есть какие-то проблемы». Так же есть рекомендация с прагматичным обоснованием: для улучшения работоспособности, увеличения отдачи от персонала, уменьшения количества дней, проводимых на больничном.

И тут становится понятно: секрет востребованности не только в личном использовании, но и в обустройстве офисов. Тем более что не креслами едиными — компания выпускает еще и столы с электронной регулировкой высоты. Неплохо придумано: комплексное решение для всех, кто проводит за учебой или сидячей работой много времени и не хочет горбатиться в буквальном смысле.

На какой кошелек рассчитано

Бренд старается держать планку демократичного и доступного. Почему же не все спешат согласиться с тем, что это недорого для товара такого уровня?

Психологический фактор. У Кулик Систем есть премиум-сегмент: с экзотической кожей , с благородным деревом , со стразами Swarovski и прочими лакшери-заморочками. Многие сразу обращают внимание на цену элитарного класса , делая поспешный вывод: дорого-богато. И напрасно , поскольку базу составляют модели для потребителя со средним уровнем дохода и для корпоративных клиентов. К тому же компания имеет привычку баловать скидками и плюшками , так что , если разобраться — все очень приятно.



Недальновидность. Есть много мебели в два-три раза дешевле. И есть люди , которые верят в утопию про «нормальную дешевую» мебель , а аргументы про недолговечность вспоминают только через полгода , когда «Made in China» развалится. И не все понимают , что брендовые преимущества ( механизм , орто-рельеф , материалы), имеют свою цену , кстати , весьма невысокую в сравнении с аналогичными предложениями американского и западноевропейского рынка. При этом офисное кресло Kulik System верно служит годами , даже при самой нещадной эксплуатации.

Но для большей части пользователей ценовая политика бренда является преимуществом. Есть варианты, как для пухлых бумажников, так и для тонких кошельков. Есть на что сесть: важным руководителям и акулам бизнеса; школьникам и офисному планктону. Около 20% приобретается компаниями для сотрудников, 40% покупателей — частники, работа и досуг которых связаны с компьютером: IT-специалисты, геймеры, блогеры, контенщики.

Сегодня армия удаленщиков выросла в разы, каждый уважающий себя фрилансер стремится дома устроиться комфортно и стильно. А хорошо бы — с пользой для спины и того, что ниже. И неплохо бы — с разумной экономией. Собственно, все это про кресло Kulik System, а зачем искать что-то непонятное, если есть проверенное?

Материалы и их возможности

Отличная задумка может быть воплощена только в отличных материалах: прочных, практичных, экологичных, комфортных. В производстве основ компания велосипед не изобретала — все механизмы и несущие части сделаны из металла, преимущественно хромированного, что можно только приветствовать в эру пластмассы. Хотя пластик, естественно, присутствует в элементах с небольшой нагрузкой. Так кресло получается выносливым, но не тяжелым.

Революционное решение — это наполнитель. Начинка спинки и сиденья сделана из сплошного массива упругого вспененного эластомера, который отливается горячим способом, с учетом ортопедического рельефа, посему не рассыпается со временем. Поговаривают, что данный полимер используется в самолетостроении. Возможно, поскольку этот материал выдерживает миллион циклов физического контакта без видимых деформаций. Ну, и само собой, он суперкомфортен.

Отдельное преимущество — вариативность обивок. Официальный сайт Кулик Систем предлагает занятный сервис — примерка любого покрытия на любую модель, причем сразу видны изменения в дизайне и цене. Представлено несколько видов материалов в десятках оттенков: тканевые азур и антара; экокожа; натуральная кожа. Производитель уверяет, что выполнит индивидуальный заказ из всего, что нравится клиенту, но, в принципе, предлагаемых материалов более чем достаточно.

Считаем плюсы: повышенная комфортность, действенная забота о здоровье, большой ассортимент, адекватные цены, стильный дизайн, гарантии производителя, высокое качество, долговечность, практичность… Наверное, этого достаточно, чтобы понять популярность компании. Продукции — зачет.