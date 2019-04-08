Почему кредитные карты все больше становятся популярными?

С чем связан рост интереса к этому банковскому продукту, и какие карты одни из самых востребованных на рынке, рассмотрим в нашем материале.

В настоящее время вряд ли можно встретить человека, который ни разу в жизни не обращался в банки за оформлением кредита или кредитной карты. Тенденция такова, что россияне, закрывая один кредит, оформляют другой. То же самое сейчас происходит и с кредитными картами, на которые спрос растет с каждым днем. А ведь в России такая активность началась всего несколько лет назад, в отличие от жителей, например, Европы или Америки, где кредитка уже несколько десятилетий является главным платежным инструментом.

В России же активный рост выпуска и оформления кредитных карт начался с 2010 года. Правда, тогда общее количество выданных кредиток едва достигало 1,5 млн. Однако уже в 2016 году россияне оформили 6 млн карт, что больше на 52,6% по сравнению с 2015 годом. А в 2017 году объем выдачи карт достиг отметки в 7 млн. С каждым годом кредитные карты все больше и больше завоевывают рынок банковских продуктов и услуг.

Представитель одного из крупнейших дальневосточных банков рассказал, почему кредитки становятся популярнее из года в год.

Александр Парамонов,

директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского банка:

Во-первых, люди научились пользоваться кредитными картами с выгодой для себя, разобравшись в их преимуществах. Во-вторых, банки и сами стали предлагать по-настоящему интересные предложения, которые позволяют клиенту выбирать карту с индивидуальными для себя условиями. Например, в нашем банке выдача кредитных карт каждый год стабильно растет минимум на 20%, и это хороший показатель, означающий, что мы отвечаем современным запросам рынка. Уверен, что такая тенденция сохранится и в будущем.

И, действительно, в последние годы банки все больше стали предлагать клиентам интересные бонусные программы, повышать уровень кэшбэка, увеличивать длительность беспроцентного периода пользования средствами.

Как рассказал Александр Валерьевич, в настоящее время почти каждый банк предлагает сразу несколько видов кредитных карт со своими отличительными особенностями. Это дает возможность выбора клиенту, который не хочет терять время на поиски банка, а может определиться с тарифным планом и оформить карту в день обращения.

Итак, разберем несколько видов кредитных карт на примере АТБ.

Кредитная карта «90 даром» от Азиатско-Тихоокеанского банка — карта с большим грейс-периодом. Это один из популярных и востребованных видов кредитной карты, владелец которой имеет возможность не платить проценты банку до трех месяцев. Сумма лимита до 300 тысяч рублей. По данному тарифному плану предусмотрен кэшбэк в размере 1% от суммы покупок. По карте отсутствует годовое обслуживание.

Следующая карта, которую предлагает Азиатско-Тихоокеанский банк — «Мои правила». Карта с повышенным лимитом по сумме до 700 тысяч рублей. Такой тип карты подойдет именно тем, кто планирует крупные покупки, так как банк вернет часть стоимости в виде кэшбэка в размере 7% на отдельные категории. Кроме того, по данному тарифному плану предусмотрен льготный период до 56 дней, который позволяет совершать ежедневные покупки без уплаты процентов банку и при этом получать повышенный кэшбэк.

«Абсолютный ноль» от Азиатско-Тихоокеанского банка — это новый тип карты, который только набирает свою популярность. В отличие от других кредитных карт по ней отсутствует комиссия за снятие наличных, а годовой процент равен нулю. Максимальная сумма кредитного лимита — 50 000 рублей. Особенность тарифного плана заключается в том, что карта выполняет функцию запасного кошелька, когда деньги нужны срочно и на короткий период. Плата за каждый день использования средств составляет 50 рублей. К примеру, если вам понадобилась сумма в 50 000 рублей на пять дней, то вы переплатите всего 250 рублей. По ней также предусмотрен кэшбэк в размере 1% от суммы покупок.

Мы сравнили три популярных типа кредитных карт, которые помогут не только решать ежедневные задачи, но и позволять вам выгодно пользоваться заемными деньгами, не переплачивая банку.

Полные условия кредитных продуктов

Мои правила. Потребительский кредит с лимитом кредитования «МОИ ПРАВИЛА», сумма 30 000−700 000 руб., срок возврата кредита 24−552 мес., ставка 28% годовых, ПСК 27%-29,059% годовых, 10 200−335 850 руб. Возврат — 7% потраченных денежных средств на одну из категорий: супермаркеты, АЗС, рестораны/кафе в баллах, 1 балл=1 руб., но не более 20% от общего объема безналичных транзакций по банковской карте за месяц. Комиссия за снятие наличных 4,9% от суммы операции, мин. 390 руб.

Абсолютный 0. Потребительский кредит с лимитом кредитования «Абсолютный 0», сумма 50 тыс.руб., срок 72 мес., ставка 0% в год, ПСК 0% / 0 руб. в год при внесении комиссии за обслуживание карты 50 руб. в день и 5% от ссудной задолженности в мес. Иначе ставка 9,25%, ПСК 0% - 8,934% в год, 0 руб. — 7 776 руб. в год. Кредитный договор прекращается исполнением.

90 Даром. Потребительский кредит с лимитом кредитования «90 ДАРОМ», сумма от 31 тыс. до 300 тыс. руб., срок возврата 24−552 мес., ставка 29% в год., ПСК 28%-29,059% в год., 11 350−154 000 руб. в год. Взимается плата за снятие наличных. Без % период — до 92 дней при внесении обязательного мин. платежа: 5% от ссудной задолженности в мес. и её погашения до окончания этого периода. Кредитный договор прекращается исполнением.

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Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО)