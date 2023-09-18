18 сентября
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Почему полезно слушать музыку и где скачать последние новинки бесплатно

Если перед вами встал вопрос: «чем наполнить плей-лист?», значит, пора обратить внимание на новинки, которые предлагает современная музыкальная индустрия. А, возможно, вам больше нравится нестареющая классика или вы предпочитаете альтернативные направления? В любом случае, мы рекомендуем выбрать и скачать музыку на ваше устройство, чтобы наслаждаться прослушиваем дома, в машине, во время занятий спортом и т.д.

Девушка в наушниках.
Девушка в наушниках.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

5 «за» в пользу прослушивания музыки

Все мы привыкли слушать музыку. Она сопровождает нас повсюду, но о ее пользе мы задумываемся редко. Результаты многочисленных исследований подтверждают, что регулярное прослушивание музыки позволяет:

  • снизить уровень стресса в жизни. Приятные мелодии служат для расслабления, кроме того, с их помощью можно «отвлечься» от насущных проблем;
  • привести организм в тонус. Доказано, что прослушивание любимых мелодий активирует многие важные процессы в организме;
  • улучшить самочувствие. В большей мере это касается классики, но и композиции любых других жанров, если они вам по-настоящему нравятся, также будут «целебными»;
  • улучшить сон. Чтобы добиться такого эффекта, полезно слушать спокойные и расслабляющие мелодии в вечернее время;
  • повысить эффективность спортивных тренировок. Музыка — прекрасный мотиватор, повышающий выносливость и физическую работоспособность (для удобства слушать песню во время занятий можно при помощи беспроводных наушников или через колонку);
  • нормализовать уровень артериального давления. Согласно исследованиям, достичь этого эффекта можно за 3-4 недели регулярного прослушивания музыкальных композиций;
  • помогает правильно питаться. Если во время трапезы слушать спокойную музыку, то процесс поглощения пищи становится более медленным, а пережевывание — более тщательным.

Интересный факт: доказано, что музыка способна притуплять боль, и чем более эмоциональный человек, тем сильнее достигаемый эффект.

Где скачать музыку бесплатно?

Чтобы наслаждаться любимыми композициями, сначала необходимо скачать песню бесплатно, а сделать это можно на сайте Muztn.net. На портале представлены разные музыкальные направления, включая последние новинки. Также композиции собраны в группы, поэтому вы можете выбрать нужный именно вам ТОП.

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