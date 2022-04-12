12 апреля
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Потребитель

Почему производители бананов в Эквадоре «учинили» протест и какие у них требования

Производители бананов протестуют в Эквадоре. Чего они требуют и почему оставили фермы — в нашем материале.

Банан, фрукты, продукты.
Банан, фрукты, продукты.
pixabay.com/
1
Почему производители бананов устроили протест?

Как сообщает РИА Новости, производители в Эквадоре устроили протест из-за перебоев с экспортом бананов в Россию.

2
Что сделали производители бананов?

«Производители бананов оставили свои фермы, чтобы выйти на дороги Гуаяса, Лос-Риос и Эль-Оро», — подчеркнули в Национальной федерации производителей бананов в Twitter.

Банан, фрукты, продукты.
Банан, фрукты, продукты.
pixabay.com/
3
Чего требуют фермеры?

«Банановые» фермеры требуют, чтобы правительство выкупило часть урожая, которую обычно поставляют России.

«Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию», — сообщил местной газете El Universo Сегундо Солано — глава ассоциации производителей бананов в провинции Эль-Оро.

4
Это первый протест, который устроили производители бананов?

Нет. Это не первый протест, который устроили производители в Эквадоре.

Отмечается, что в середине марта фермеры перекрыли дороги на западе страны гроздьями бананов.

Банан, фрукты, продукты.
Банан, фрукты, продукты.
pixabay.com/

Так они попытались убедить власти, чтобы они поддержали сектор на фоне спецоперации.

5
Сколько бананов из Эквадора везут в Россию?

На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов из Эквадора (так, в 2021 году получилось примерно 1,51 млн тонн).

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