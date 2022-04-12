Почему производители бананов в Эквадоре «учинили» протест и какие у них требования

Как сообщает РИА Новости, производители в Эквадоре устроили протест из-за перебоев с экспортом бананов в Россию.
«Производители бананов оставили свои фермы, чтобы выйти на дороги Гуаяса, Лос-Риос и Эль-Оро», — подчеркнули в Национальной федерации производителей бананов в Twitter.
«Банановые» фермеры требуют, чтобы правительство выкупило часть урожая, которую обычно поставляют России.
«Мы хотим, чтобы правительство выкупило гроздья бананов из-за невозможности экспорта в Россию», — сообщил местной газете El Universo Сегундо Солано — глава ассоциации производителей бананов в провинции Эль-Оро.
Нет. Это не первый протест, который устроили производители в Эквадоре.
Отмечается, что в середине марта фермеры перекрыли дороги на западе страны гроздьями бананов.
Так они попытались убедить власти, чтобы они поддержали сектор на фоне спецоперации.
На Россию приходится 22,5% всего экспорта бананов из Эквадора (так, в 2021 году получилось примерно 1,51 млн тонн).