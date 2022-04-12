Почему производители бананов в Эквадоре «учинили» протест и какие у них требования

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Это первый протест , который устроили производители бананов?

Нет. Это не первый протест, который устроили производители в Эквадоре.

Отмечается, что в середине марта фермеры перекрыли дороги на западе страны гроздьями бананов.

Банан , фрукты , продукты. pixabay.com/

Так они попытались убедить власти, чтобы они поддержали сектор на фоне спецоперации.