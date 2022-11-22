Почему в холодильнике работает только морозилка

Самые популярные проблемы

В процессе диагностики неисправности стоит учесть все причины — от простых к сложным:

По невнимательности вы неплотно закрыли дверь. В этот момент теплый воздух длительное время поступал в отсек. Теперь на восстановление температурного режима требуется время — от 30 минут до 2 часов. В морозилку было загружено слишком много продуктов и теперь вся энергия уходит на их охлаждение и заморозку. В данном случае попробуйте включить функцию экстренной заморозки на полчаса , затем переведите холодильник в обычный режим. Терморегулятор установлен на минимальное положение. Из-за герметичности температура в морозильной камере будет сохраняться , а в верхнем отсеке очень быстро потеплеет. Проверьте на какую температуру настроен программатор. Агрегат долгое время работает без разморозки. Как итог — на охладительном контуре в морозильной камере нарастает лед , который не пропускает холодный воздух наверх. Отключите технику и полностью разморозьте технику. Техника расположена вблизи батареи , работающей духовки или плиты. Избыточный нагрев холодильника снаружи провоцирует сбой в работе термостата и способствует быстрому испарению фреона , из-за чего температура начинает повышаться. Возник засор дренажного отвода талой воды. В данном случае вода постепенно скапливается внизу камеры , что способствует присутствию излишнего тепла. Осмотрите отверстие внизу задней стенки , если оно перекрыто мусором , аккуратно удалите его. Не пытайтесь самостоятельно провести полную очистку системы , для данного процесса обратитесь за помощью специалиста. Повредились или износились уплотнители. Еще одна частая причина попадания теплого воздуха внутрь холодильника деформированные уплотнительные резинки. Внимательно проверьте прокладки на наличие порыва и микротрещин. Также сигналом о том , что необходима замена уплотнителей является потеря эластичности. Фреон утекает из системы. Течь может происходить через компрессор или поврежденные трубки испарителя. Забита капиллярная трубка. Засор препятствует продвижению хладагента и провоцирует неравномерное распределение холода. Не в полную мощность работает компрессор. Если компрессор слабо нагнетает газ , то он не успевает доходить до верхнего отсека.

Остальные поломки, в случае которых требуется ремонт холодильника, мы разберем отдельно.

Вентилятор

Вентилятор холодильника Бош отвечает за распределение холодного воздуха из морозильной камеры в верхний отсек. Неисправность приводит к проблемам с повышением температурных показателей в холодильной камере. Причиной поломки становятся скачки электричества, окисление контактов, износ подшипника и механические повреждения, полученные в результате неаккуратной транспортировки. Отказать мог и приводной моторчик по причине короткого замыкания.

Датчик температуры

Температурный датчик отвечает за контроль температурного режима. По его показателям включается и отключается пусковое реле, которое приводит в работу компрессор. Если контроллер дает некорректную информацию, то может сократиться промежуток активности мотора. И это станет причиной недостаточного нагнетания фреона. В результате будет работать только морозильная камера.

Среди причин, которые провоцируют неисправность, перепады напряжения и продолжительный срок службы. Восстановить работу холодильника Bosch (Бош) поможет установка нового термостата.

Модуль управления

Модуль управления — один из важных узлов в техническом строении холодильника. Он обеспечивает контроль всех происходящих процессов. Данные с датчиков поступают на главную плату, после происходит запуск системы охлаждения. По причине неисправности микросхем управляющий блок может ошибочно отключать компрессор раньше положенного времени, что создает дисбаланс температур между камерами.

Повреждения модуля напрямую связаны с проблемами в электропитании. Это могут быть скачки электричества, резкое отключение света в помещении или поврежденный шнур и неисправная розетка.

Возможен как реставрационный ремонт с восстановлением микросхемы и контактной группы, так и полная замена блока. Зависит это от серьёзности поломки отдельных элементов.

Система оттайки

Система оттайки в холодильнике Bosch состоит из дренажной трубки, по которой образуемый при охлаждении продуктов конденсат отводится в поддон, откуда испаряется за счет тепла от компрессора и испарителя. Если внутри трубок появляется затор или испаритель плохо работает, то происходит сбой и продукты перестают охлаждаться. Для данной неполадки характерно присутствие воды под нижним ящиком, нарастание льда на задней стенке холодильника и неприятный запах.

Мастером проводится промывка дренажной трубки, проверка целостности охладительного контура, диагностируется состояние испарителя. Дальнейшие действия будут зависеть от результатов проверки.