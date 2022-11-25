25 ноября
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Потребитель

Подарки от Сибсети

На связи снова интернет-провайдер Сибсети.

ООО «Сибирские сети»

Хотим напомнить вам о том, что сейчас у нас действует акция с крутыми подарками!

Подключайтесь и получите шанс выиграть iPhone 14 Pro, полезные гаджеты, сертификат S7, год интернета и многое другое!

Для этого нужно стать нашим абонентом в период с 1 ноября по 26 декабря, выбрав один из тарифов из списка участвующих в акции.

Для действующих пользователей — «прокачать» тариф — перейти на тариф с более высокой скоростью интернета (300 или 500 Мбит/с), перейти на пакетный тариф с ТВ-каналами, подключить и активировать тематические ТВ-пакеты или годовой абонемент на интернет.

Кроме того, нужно зарегистрироваться на акционном сайте presents.sibseti.ru.

В зависимости от действия, совершенного абонентом, ему начисляется определенное число купонов. Чем больше купонов — тем выше шанс выиграть!

А еще в данный момент нашим новым абонентам доступен для подключения очень выгодный акционный тариф:

Интернет+ТВ всего за 1 руб на целый месяц, в рамках которого доступен интернет со скоростью 100 Мбит/с, более 140 ТВ-каналов, Домашний кинотеатр с тысячами фильмов и сериалов на основе партнерских подписок, рассрочка на оборудование. Отличный вариант попробовать высокое качество услуг от Сибсети!

Организатор акции: ООО «Сибирские сети». Срок проведения акции: 01.11.22 — 26.12.22. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве и правилах выдачи призов можно получить по телефону 8 960 946 60 29.

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