14 декабря
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Акция «1+1»: только три дня две вещи по цене одной — в популярном магазине проходит распродажа брендовой одежды

Отличный предновогодний сюрприз, который позволит поднять настроение и (что немаловажно!) сэкономить деньги ждет покупателей в одном из популярных магазинов!

Акция «1+1» в аутлет-магазине «Outletium».
Акция «1+1» в аутлет-магазине «Outletium».
Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ, с 15 по 17 декабря 2023 года, в аутлет-магазине «Outletium»* ( Павловский тракт, 188,ТРЦ "АРЕНА") будет проходить акция «1+1». Участвуя в ней, вы при покупке двух товаров, второй, с наименьшей ценой в чеке, получаете в подарок.

Это — прекрасная возможность и обновить свой гардероб, и сэкономить деньги, особенно необходимые во время длинных новогодних и рождественских выходных.

Акция «1+1» в аутлет-магазине «Outletium».
Акция «1+1» в аутлет-магазине «Outletium».
Фото предоставлено ООО «НЕВААУТЛЕТ».

Акция действует только три дня, так что не упустите свой шанс на бесплатную покупку. Количество товаров ограничено, поэтому приходите скорее и выбирайте то, что подходит именно вам. Сроки проведения акции с 15.12.2023 по 17.12.2023. Подробности у консультантов. Ждем вас в магазине Outletium!

г. Барнаул,
Павловский тракт, 188 (ТЦ ARENA, 1 этаж)
vk.com/outletium
outletium.ru

* Ауттлетиум.

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