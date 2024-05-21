Полеуретановые покрытия для защиты металла и минеральных поверхностей

Барнаульский завод отделочных материалов «НОВА» уже более 20 лет производит качественные и современные лакокрасочные материалы. В настоящее время ассортимент предприятия составляет 106 наименований продукции — акриловые краски для наружных и внутренних работ, декоративные покрытия, эмали, пропитки и лаки для дерева, грунты, клеи, готовые шпатлевки и т.д. Компания применяет передовые технологии, благодаря которым удается производить безопасный и надежный продукт.

В 2023/24 году завод разработал и запустил в производство базовую линейку двухкомпонентных полиуретановых составов: «ЭМАЛЬ УР-150» POLYNOVA (Полинова) и «ГРУНТ-ЭМАЛЬ УР-160» METALON (Металон) для защиты и финишной обработки металла и минеральных поверхностей.

Продукция имеет свидетельства, регистрации, прошла все необходимые и дополнительные испытания, тестирования.

Полиуретановые покрытия ТМ POLYNOVA и METALON сочетают в себе высокие эксплуатационные свойства с хорошей адгезионной прочностью и продолжительным сроком службы. Обладают устойчивостью к механическим нагрузкам, прямому воздействию моющих средств, воды, бензина, дизельного топлива, индустриального масла.

«ЭМАЛЬ УР-150» и «ГРУНТ-ЭМАЛЬ УР-160» предназначены для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций, изделий и приборов в машиностроении, строительстве, авиастроении, судостроении, автомобильном транспорте, транспортных и других средств, эксплуатируемых в условиях умеренного, холодного и тропического климата, а также для окрашивания деревянных, кирпичных, бетонных, железобетонных и других минеральных поверхностей, в том числе полов.

Завод отделочных материалов «НОВА». Источник: Завод отделочных материалов «НОВА».

Лаборатория завода «НОВА» ведет непрерывные разработки новых рецептур, а также контроль входящего сырья и качества выпускаемой продукции. На все материалы разработаны ТУ, получены необходимые сертификаты и свидетельства. Все технические условия проходят научно-техническую экспертизу, где определяется достаточность технических требований.

Завод отделочных материалов «НОВА» динамично развивается, постоянно расширяя линейки производимых продуктов, заботясь о том, чтобы потребитель мог использовать доступные, качественные, безопасные материалы.

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Более подробную информацию о продукции можно узнать по телефону горячей линии 8-800-775-24-25 или на официальном сайте www.nova-lkm.ru.

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