29 ноября
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Потребитель

Полная цифровая корзина. Россияне увеличили трафик интернет магазинов в три раза

По данным компании «Мегафон», мобильный трафик в самых популярных интернет-магазинах в период «Черной пятницы» увеличился втрое, по сравнению с 2021 годом. Причем, доля мужского шоппинга выросла с 30 до 40%. На что внезапно стал тратиться сильный пол — наш материал.

Девушка. Ноутбук.
Девушка. Ноутбук.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

Число покупателей выросло по сравнению с прошлым годом в 3 раза. «Черная пятница» продолжает оставаться самой популярной распродажей в стране, мобильный трафик в этот период на 10% опередил результат Дня шопинга 11.11. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных товаров — этой категорией интересовалась треть россиян, совершающих покупки. На втором месте оказались книги — 27%, далее следуют ювелирные украшения — 21%. Мужчины больше интересовались техникой и электроникой, а женщины — одеждой и обувью.

В интернет-магазине МегаФона также зафиксирован высокий интерес покупателей к акции, общее количество заказов увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Более 50% всех покупок составили смартфоны, 18% — аксессуары и 7% — беспроводные наушники.

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