Полтора миллиона на любые цели: в каком банке можно взять кредит под 4,9% годовых

Жителям Сибири рассказали, где можно получить или рефинансировать кредит по низкой ставке на весь срок.

Кредиты «На любые цели» выдает Банк «Левобережный». Сумма — от 5 тысяч до 1,5 млн рублей, срок — от 6 месяцев до 7 лет. Возможно досрочное погашение. Деньги выдаются на разные цели без ограничений, в том числе на рефинансирование кредитов других банков. Можно взять сумму больше, чем совокупный остаток задолженности по кредитам в разных банках.

Ставка составляет 4,9% годовых при подаче заявки в мобильном приложении BL-online, электронном подписании документов и подключении финансовой защиты. К примеру, если вы возьмете 300 000 рублей на 5 лет, то ваш платеж составит 7 059 рублей в месяц. Рассчитать размер платежа можно онлайн.

Тем, у кого нет возможности пользоваться BL-online и подписать документы безбумажным способом, банк предлагает кредиты под 5,5% годовых. Для этого достаточно подать заявку на сайте или в офисах банка в Алтайском крае и подключить финансовую защиту:

г. Барнаул , пр. Ленина , 44а и ул. Георгиева , 22,

пр. Ленина 44а и ул. Георгиева 22, г. Бийск , ул. имени Героя Советского Союза Васильева , 63а.

Банк «Левобережный» ( ПАО)

Предложение действует до 18 декабря. По всем вопросам обращайтесь по телефону 8−800−3333−555 и к специалистам в офисе.

Если вы получаете зарплату на карту Банка «Левобережный», то вы можете оформить кредит полностью в режиме онлайн при подаче заявки в BL-online и электронном подписании документов. Деньги поступают на счет от 15 минут. Сибирякам, у которых нет зарплатной карты «Левобережного», достаточно один раз обратиться в офис и подать заявку в BL-online.

Напомним, что банк внедрил безбумажный офис в июне 2022 г. Благодаря ему, потребительский кредит онлайн получил каждый 4-й клиент.

Срок кредита «На любые цели» — 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Ставка 4,9% годовых действует при подаче заявки в BL-online (6+), оформлении кредита по технологии «Безбумажный офис» и страховании жизни и здоровья. При подаче заявки иными способами и страховании ставка — 5,5% годовых. Ставка без страхования — от 17,5% до 25,5% годовых, определяется индивидуально.

Акция действует с 28.10.2022 по 18.12.2022 . Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.