10 апреля
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Польза в каждом глотке. «Бочкари» представили новый вкус кваса «Андреич»

Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный». Он уникален своими полезными качествами, нежным вкусом и ароматом.

Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный».
Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный».
Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Рецепт, проверенный временем

Овсяный квас — традиционный русский напиток, который готовили с давних времен. Он славится своим освежающим вкусом и полезными свойствами. Ведь овес — это источник необходимых микро и макроэлементов, витаминов и органических кислот. Он способствует выведению токсинов, уменьшает количества сахара в крови и снижает уровень холестерина.

Продукты на основе овса благотворно влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы, улучшают работу поджелудочной железы и повышают иммунитет.

Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный».
Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный».
Фото предоставлено компанией «Бочкари».

Восходящий тренд

Ценные свойства овса высоко оценили все те, кто заботится о своем здоровье. Поэтому продукты из этого злака стали настоящим трендом на рынке правильного питания. Сегодня на полках магазинов можно встретить овсяные йогурты, кисели, сухие завтраки и перекусы.

«Бочкари» также пополнили линейку кваса «Андреич» полезной новинкой. «Андреич» Овсяный» сварен из натуральных ингредиентов методом живого брожения. У него нежный вкус и бодрящий аромат. Напиток отлично утоляет жажду и подходит для каждого дня.

Максимум пользы

Овсяный квас стал эксклюзивным продуктом «Бочкарей». При создании напитка использовали только минимальную пастеризацию и не прибегали к фильтрации. Благодаря этому, квас сохранил максимум полезных веществ.

Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный».
Компания «Бочкари» представила новинку этого сезона — квас «Андреич» Овсяный».
Источник: компания «Бочкари».

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