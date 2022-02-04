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Посетители торгово-развлекательного центра Galaxy получили «улетный» интернет

ТРЦ Galaxy.
ТРЦ Galaxy.
Олег Богданов

МТС реализовала полное indoor-покрытие в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Барнаула, на площади 154 тысячи квадратных метров.

Здание ТРЦ Galaxy имеет сложное архитектурное решение, включающее в себя большое количество межэтажных перегородок, стекла с высоким уровнем радиопоглощения, железобетонных элементов, которые выступают препятствием на пути прохождения радиосигнала и существенно ослабляют его. Благодаря реализации этого проекта посетители и персонал ТРЦ Galaxy могут пользоваться не только голосовой связью, но и мобильным интернетом на высокой скорости.

ТРЦ Galaxy.
ТРЦ Galaxy.
Анна Зайкова

«Впереди любимые весенние праздники — День влюбленных, 23 февраля и 8 марта. Торговые центры ожидает наплыв покупателей, желающих выбрать подарки для близких. Предвосхищая приток покупателей, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания фэшн-галереи, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов», — прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС в Алтайском крае уже реализовала проект по indoor-покрытию в ТРЦ «Пионер».

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