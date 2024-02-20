Пособие на погребение в Беларуси в 2024 году: подробно о размере, условиях получения и необходимых документах

Размер пособия на погребение в Минске исчисляется исходя из средней зарплаты по столице за предыдущий месяц.

Потеря близкого человека — это всегда тяжелое испытание для родных и близких. В стрессовой ситуации утраты забота об организации похорон ложится на плечи семьи. Чтобы облегчить эту ношу, государство оказывает финансовую поддержку в виде специального пособия на погребение.

Категории граждан, имеющие право на пособие

Пособие на погребение выплачивается не всем подряд, а только определенным категориям. Прежде всего, право на него имеют семьи работающих граждан, которые уплачивали страховые взносы в Фонд социальной защиты населения.

Также господдержку получат родственники пенсионеров, которые при жизни получали пенсию из средств госсоцстраха. Помощь будет оказана семьям безработных, состоявших на учете в центрах занятости. И, конечно, пособие полагается на похороны детей застрахованных лиц.

Полная организация похорон включает оформление документов, предоставление ритуальных принадлежностей, перевозку тела, выбор места захоронения.

Порядок расчета размера пособия

Размер пособия на погребение ежемесячно меняется, так как привязан к средней зарплате по стране. Чем выше уровень доходов граждан, тем больше будет сумма выплаты.

Самое высокое пособие выплачивается обычно в феврале, поскольку оно рассчитывается из средней зарплаты за декабрь предыдущего года. А в конце года доходы традиционно растут за счет премий и бонусов.

Семья может использовать пособие на ритуальные услуги на покрытие части затрат, связанных с похоронами.

Категории граждан с повышенным размером пособия

Для некоторых категорий умерших пособие рассчитывается не из средней зарплаты по стране, а исходя из размера пенсии. Это касается:

пенсионеров силовых ведомств, если их пенсия превышала среднюю;

инвалидов Великой Отечественной войны;

лиц, имевших звание «Почетный гражданин Республики Беларусь».

Для них пособие составляет либо одну пенсию умершего, либо две пенсии.

Необходимые документы для оформления пособия на похороны

Чтобы получить пособие на погребение, нужно подать следующие документы:

заявление от родственника;

его паспорт;

справка о смерти или свидетельство о смерти (если человек умер за границей);

свидетельство о рождении (для умершего ребенка);

справка из учебного заведения (для умершего ребенка).

Источник: https://ritual.by/posobie_na_pogrebenie/

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