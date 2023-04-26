Пособие на погребение в Минске: особенности, преимущества

Ритуальные услуги доступны в городе Минске для любого гражданина. Сегодня в знак помощи им предоставляет пособие, которое позволяет компенсировать затраты на захоронение. Для его получение обращаются в соответствующие инстанции — для каждой категории граждан работают конкретные органы.

Денежные выплаты направлены на возмещение затрат, которые семья несет из-за смерти близкого. Для некоторых людей это существенные суммы, которые сильно ударяют по бюджету. Разберемся, как получают пособия.

Как рассчитывают размер денежных компенсаций

Пособия оформляются в конкретных учреждениях, куда необходимо предъявить необходимые справки и документы. Инстанция должна соответствовать социальной категории умершего. Обращение должно производиться не позднее полугода с момента смерти, по истечении этого срока оно становится неактуальным.

Обращаться за пособием может человек, который берет на себя все траты за траурные мероприятия. При организации похорон, которые берет на себя какая-либо организация, к примеру, компания, в которой работал человек, то пособие не полагается.

Некоторые категории граждан имеют право на более крупные денежные выплаты. Это пенсионеры таких структур, как следственные экспертные, силовые, контролирующие, военные и т. д. Выплаты выдаются размером с месячную заработную плату покойного — у перечисленных работников она выше. Инвалиды Великой Отечественной войны получают ее в двойном размере. Если подсчеты получаются меньше зарплаты, то высчитывают по средней заработной плате по стране. Учитывается позапрошлый месяц с трагической даты.

Документы для получения пособия

Чтобы оформить пособие, нужно собрать следующие документы:

заявление;

справку о смерти ( ее берут в ЗАГСе с гербовым свидетельством);

ее берут в ЗАГСе с гербовым свидетельством); паспорт заявителя ( ответственного за организацию погребения).

ответственного за организацию погребения). Если человек умер в другой стране , то нужно свидетельство о смерти. Если ушел из жизни ребенок — то свидетельство о рождении , студент 18−23 лет — справка о прохождении обучения.

Для оформления обращаются по месту работы покойного, для неработающих — в УСЗН, исполком. В последнюю обращаются также за пособием при мертворождении, смерти заключенных, не имеющих места жительства, покойников, которых не смогли опознать.

Кто поможет организовать траурные мероприятия

ООО «Городская ритуальная служба» оказывает ритуальные услуги круглосуточно, обращаться можно в любое время. Расценки у компании доступные, а полученное пособие чаще всего позволит компенсировать все затраты.

Организация имеет необходимые связи с производителями ритуальной атрибутики и может оказать услуги под ключ. Квалифицированные и опытные работники знают все тонкости традиций и всех этапов траурных мероприятий, поэтому все процессы пройдут на высоком качественном уровне. Пожелания заказчика можно реализовать.

Чтобы связаться с компанией и обсудить детали, достаточно позвонить по телефонам: +375445053845, +375447298189 или оставить заявку на https://ritual.by/. Сотрудники возьмут все заботы по организации на себя.