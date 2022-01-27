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Поток выезжающих за рубеж туристов в праздники вырос в 1,5 раза год к году

Tele2 проанализировала международные путешествия клиентов в новогодние каникулы. Несмотря на пандемию многие абоненты Tele2 отправились за рубеж — не только в соседние страны, но и экзотические точки. Общее число клиентов, выезжающих в праздники за пределы РФ, увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2021 года в 1,5 раза.

Путешествие.
Путешествие.
Источник: Tele2.

Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы, как и в 2021 году, стала Турция. В топ-5 этого года вошли также Украина, Узбекистан, Белоруссия и Армения — страны СНГ традиционно попадают в лидеры рейтинга. Встретить Новый год клиенты Tele2 смогли не только в традиционных странах для отпуска, но и в довольно экзотических местах. Среди них — Демократическая Республика Конго, Габон, Суринам, Тринидад и Тобаго, Гибралтар и другие. В целом количество абонентов, выезжающих на новогодние праздники за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза.

Больше всего интернет-трафика абоненты Tele2 использовали в Египте, который вошел в десятку наиболее популярных заграничных направлений для путешествий. Голосовая связь оказалась особенно востребована в Белоруссии.

Инфографика.
Инфографика.
Источник: Tele2.

Всего с 1 по 9 января 2022 года абоненты проговорили в роуминге в 2 раза больше минут, чем во время новогодних праздников в 2021 году. Также клиентам Tele2 понадобилось на 30% больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными.

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