Потребительский спрос к 23 февраля существенно изменился

Аналитики МегаФона проанализировали продажи гаджетов в розничных магазинах компании в преддверии 23 февраля. В Сибири чаще всего в качестве подарка мужчинам выбирали внешние портативные аккумуляторы (Powerbank (Пауэрбанк)). Относительно аналогичного периода прошлого года спрос на них вырос более чем в десять раз. На втором месте оказались роутеры и модемы 4G Yota (Йота).