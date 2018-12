Поврежденные устройства теперь можно сдать в трейд-ин в салонах Билайн

В акции участвуют смартфоны Apple (iPhone 5 и новее) и некоторые модели Samsung, а также LG, Sony, Huawei и Honor.

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» отметил: «В магазинах Билайн всегда можно получить выгодные предложения на покупку новых устройств. С момента запуска программа Trade-in крайне востребована нашими клиентами, и мы рады предоставить им дополнительную возможность приобрести новый смартфон на выгодных условиях».

Согласно статистике, в топ устройств, которые сдают в салонах Билайн, входят: Apple iPhone 5S 16Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Samsung Galaxy A5 (2016), Samsung Galaxy A3 и Samsung Galaxy A5 (2017).

Акция стартовала в Билайн в декабре 2017 года и вызвала большой интерес у клиентов. В начале 2018 года к программе подключились смартфоны Samsung, а в середине года — LG, Sony, Huawei и Honor.

Количество устройств, доступных по программе Trade-in, ограничено. Более подробная информация, условия акции, ее ограничения и критерии качества сдаваемых устройств, а также полный список салонов доступны на beeline.ru.

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом». Юридический адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 1027700166636