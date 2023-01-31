10 причин побывать в Мурманске в 2023 году

Мурманск — самобытный и достаточно молодой город, расположенный в северо-западной части России. Уникальная природа региона привлекает многочисленных туристов, которых не страшат бездорожье и холодный климат. Подобрать подходящую экскурсию можно на сайте https://www.sputnik8.com/ru/murmansk , мы же расскажем, куда стоит отправиться в первую очередь.

Чем уникален регион?

В городе, построенном в 1916 году, практически нет исторических достопримечательностей. Тем не менее, во все времена он часто становился отправной точкой для путешественников.

Чем же он привлекателен:

уникальная природа: водопады , бескрайние леса и пляжи , озера с зеркальной водой , сопки и горы — лишь малая часть , того , что предстоит увидеть туристу;

бескрайние леса и пляжи озера с зеркальной водой сопки и горы — лишь малая часть того что предстоит увидеть туристу; необычная культура , которая еще «живет», благодаря многочисленным северным народностям. Например , в Ловозеро можно познакомиться с бытом и укладом жизни коренных саамов;

которая еще «живет», благодаря многочисленным северным народностям. Например в Ловозеро можно познакомиться с бытом и укладом жизни коренных саамов; северное сияние. Одним из самых популярных направлений у туристов , мечтающих увидеть это уникальное природное явление , является Териберка. Здесь создана неплохая инфраструктура , поэтому любоваться северным сиянием можно с комфортом , на одной из местных турбаз;

мечтающих увидеть это уникальное природное явление является Териберка. Здесь создана неплохая инфраструктура поэтому любоваться северным сиянием можно с комфортом на одной из местных турбаз; приморские села. В них кроется невообразимое количество тайн и загадок. Например , большой популярностью пользуется местечко Лиинахамари. Здесь есть собственный центр дайвинга и база подлодок;

большой популярностью пользуется местечко Лиинахамари. Здесь есть собственный центр дайвинга и база подлодок; полуостров Рыбачий понравится тем , кто привык покорять самые труднодоступные и таинственные места. Семь десятков лет , территория , омываемая Баренцевым морем , была закрытой для посещений. Сейчас здесь находится природный парк.

Обратите внимание, что не все объекты региона доступны для свободного посещения. Например, на полуостров Рыбачий попасть можно только имея на руках разрешение от правительства области.

Что еще стоит увидеть?

Перечислить все достопримечательности Мурманска и его окрестностей — сложно. Любителям изучать самые живописные и малоизученные места, понравится на озере Сейдозеро. Путь сюда сложен, и справиться с ним может только подготовленный человек.

Если вас привлекают горы, можно отправиться в Кировск. Летом туристы ходят в походы по крупнейшему горному массиву на Кольском полуострове — Хибинам. Зимой здесь функционируют горнолыжные курорты.

Обязательно загляните в краеведческий музей города. Здесь можно узнать об истории освоения территорий с древних времен и до настоящего времени.

Отдельно стоит сказать про невероятные морские прогулки, которые организовываются для туристов. Транспортные средства разнообразны: от катамаранов и лодок до катеров и яхт. В случае удачи можно сфотографировать китов, резвящихся в родной стихии.

Обзорная экскурсия по Мурманску также достойна внимания. Профессиональный гид за короткое время расскажет вам максимум интересных фактов об областном центре. Вы сможете увидеть знаменитый ледокол «Ленин», местный маяк, морвокзал и многое другое.

Мы желаем вам приятных и запоминающихся путешествий!