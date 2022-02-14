5 причин пойти на встречу с долларовым миллионером в Новосибирске

— Привет! Какие планы на 17 февраля?

— Привет! Еду на живую встречу с долларовым миллионером Максимом Темченко.

Такой диалог происходит между всеми жителями Сибири на этой неделе. Между всеми, кто интересуется темой личных финансов.

Кстати, эта встреча — бесплатная!

Если ваш календарь на 17 февраля пока свободен, ловите 5 причин заполнить его нашим мероприятием.

Разложите по полочкам элементы мировых трендов и тенденций , чтобы быть в теме современной ситуации. Определите свой финансовый статус через 10 лет. Глубоко разберете формулы богатства и бедности , которые изменят подход к деньгам и по-настоящему вскружат голову. Поймете , в чем суть финансовой психологии , и ответите на вопрос , почему мозг так сопротивляется вашему богатству. Определите свой финансовый IQ. Тест покажет , в какой денежной ситуации вы находитесь , насколько способны к созданию собственного капитала и его увеличению.

Участие бесплатное, но регистрация обязательная.

Максим Темченко — долларовый миллионер Фото предоставлено организатором

Справка

Максим Темченко — долларовый миллионер, эксперт-консультант Министерства образования по теме «Личные финансы»; академик наук IACE; автор 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности; платиновый партнер Тони Роббинса; Президент крупнейшего в мире русскоязычного института финансовой грамотности «Клуб Миллионеров», который сегодня насчитывает 77 филиалов в 7 странах мира.

Возрастное ограничение:18+