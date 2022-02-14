14 февраля -3°C
﻿
Потребитель
70

5 причин пойти на встречу с долларовым миллионером в Новосибирске

Максим Темченко — долларовый миллионер
Максим Темченко — долларовый миллионер
Фото предоставлено организатором

— Привет! Какие планы на 17 февраля?

— Привет! Еду на живую встречу с долларовым миллионером Максимом Темченко.

Такой диалог происходит между всеми жителями Сибири на этой неделе. Между всеми, кто интересуется темой личных финансов.

Кстати, эта встреча — бесплатная!

Если ваш календарь на 17 февраля пока свободен, ловите 5 причин заполнить его нашим мероприятием.

  1. Разложите по полочкам элементы мировых трендов и тенденций, чтобы быть в теме современной ситуации.
  2. Определите свой финансовый статус через 10 лет.
  3. Глубоко разберете формулы богатства и бедности, которые изменят подход к деньгам и по-настоящему вскружат голову.
  4. Поймете, в чем суть финансовой психологии, и ответите на вопрос, почему мозг так сопротивляется вашему богатству.
  5. Определите свой финансовый IQ. Тест покажет, в какой денежной ситуации вы находитесь, насколько способны к созданию собственного капитала и его увеличению.

Участие бесплатное, но регистрация обязательная.

Максим Темченко — долларовый миллионер
Максим Темченко — долларовый миллионер
Фото предоставлено организатором

Справка

Максим Темченко — долларовый миллионер, эксперт-консультант Министерства образования по теме «Личные финансы»; академик наук IACE; автор 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности; платиновый партнер Тони Роббинса; Президент крупнейшего в мире русскоязычного института финансовой грамотности «Клуб Миллионеров», который сегодня насчитывает 77 филиалов в 7 странах мира.

Возрастное ограничение:18+

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость