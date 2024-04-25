Примите участие в фотоконкурсе «Мой нарядный кулич» и получите призы от «Алейки»

Готовитесь к пасхальным праздникам? Пришлите фото ваших украшенных куличей на конкурс с 26 апреля по 7 мая 2024 г., который проводит ТМ «Алейка».

Участник конкурса должен прислать фотографию с пасхальными угощениями. Обязательное условие: наличие на конкурсном фото любой продукции ТМ «Алейка» . От одного участника принимается не более трех фото.

Заявки принимаются на эл почту nef@ altapress.ru с указанием ФИО и номера телефона для связи.

Победителей фотоконкурса определяет ЗАО "Алейскзернопродукт" им С.Н.Старовойтова.

Каждого из трех победителей ждет следующий приз:

месячный набор продуктов от ТМ «Алейка» для всей семьи (мука, крупа, макароны, хлопья и растительное масло);

3 книги «Сказки бабушки Алейки»;

3 брендированных блокнота.

Итоги конкурса подведем и сообщим 14 мая на сайте altapress.ru

Часть присланных фото будет опубликовано на нашем сайте.

Организатор конкурса ЗАО "Алейскзернопродукт" им С.Н.Старовойтова

Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов

или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.altapress.ru или уточняйте по телефону (3852) 63-35-25

Присылая фотографию на конкурс, вы даете свое согласие на обработку персональных данных и публикации вашей фотографии на сайте www.altapress.ru

Призы можно забрать в редакции:

г. Барнаул, ул. Короленко, 107

6+

Самое важное - в нашем Telegram-канале