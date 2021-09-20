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Проект по малоэтажному строительству «Свой дом — свое счастье»

Срок реализации: сентябрь-октябрь 2021 года

  • «Свободный курс» — два тематических разворота под одной специально оформленной «шапкой»

  • Altapress.ru — четыре публикации, объединенные в проект

СС0

Ключевые темы:

1. Ситуация на рынке малоэтажного строительства:

  • цифры (объемы ввода малоэтажного жилья за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом).
  • комментарии подрядчиков на тему: «Насколько вам интересна сфера малоэтажного строительства, какие трудности и пути решения вы видите»?
  • риэлторы отмечают, что большинство барнаульцев хотели бы жить в собственном доме в загородном поселке. Какие факторы могут останавливать горожан и как помочь людям исполнить свою мечту?
  • комфортная среда обитания. Дорос ли Барнаул до благоустроенных поселков с торговыми центрами, кинотеатрами и парками отдыха?

2. Подготовка участков для возведения поселков требует проведения коммуникаций, дорог и т.д. Должно ли в данном процессе участвовать государство? И из какого бюджета — муниципального, регионального или федерального — должны финансироваться такие работы?

3. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что стимулировать строительство жилья на селе сможет бесплатное предоставление земельных участков. Возможно ли это в Алтайском крае и может ли повлиять данная мера на развития сферы индивидуального жилья?

4. Добросовестные застройщики возводят дома в поселках с использованием только качественных материалов. В то время бывают ситуации, когда используются стройматериалы низкого качества, чтобы уменьшить итоговый ценник. Как потребителю проверить качество дома? На что обратить пристальное внимание — пошаговая разбор-инструкция.

Площадки для размещения и продвижения

  • Сайт altapress.ru. Брендированный сюжет
  • Газета «Свободный курс» — специальный выпуск, дополнительные каналы дистрибуции
  • Соцсети (ОК, ВК, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук). Анонсы наиболее интересных материалов в виде карточек, рекламные посты.

Суммарный объем аудитории проекта: 50 — 80 тыс. читателей.

Форматы публикации

  • Продвижение руководителя компании как эксперта.
  • Презентация новых амбициозных проектов компании.
  • Рассказ о значительных успехах, которых добилась компания.
  • Обозначение позиции компании по поводу важных рыночных или законодательных изменений, на которые хочется повлиять и другие.

размещения в газете

размещения на сайте (2 недели)

Стоимость пакета, руб

¼ полосы 416 см.кв.

публикация в проекте (в ленте материалов проекта)

19000

½ полосы 842 см.кв.

30 000

одна полоса 1700 см.кв.

48 000

Служба рекламы
Барнаул, ул. Короленко, 107,
Тел. (3852) 63−35−25, 65−81−07
E-mail: ads@altapress.ru

Цены действительны с 21.09.2021 года

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