Ключевые темы:
1. Ситуация на рынке малоэтажного строительства:
- цифры (объемы ввода малоэтажного жилья за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом).
- комментарии подрядчиков на тему: «Насколько вам интересна сфера малоэтажного строительства, какие трудности и пути решения вы видите»?
- риэлторы отмечают, что большинство барнаульцев хотели бы жить в собственном доме в загородном поселке. Какие факторы могут останавливать горожан и как помочь людям исполнить свою мечту?
- комфортная среда обитания. Дорос ли Барнаул до благоустроенных поселков с торговыми центрами, кинотеатрами и парками отдыха?
2. Подготовка участков для возведения поселков требует проведения коммуникаций, дорог и т.д. Должно ли в данном процессе участвовать государство? И из какого бюджета — муниципального, регионального или федерального — должны финансироваться такие работы?
3. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что стимулировать строительство жилья на селе сможет бесплатное предоставление земельных участков. Возможно ли это в Алтайском крае и может ли повлиять данная мера на развития сферы индивидуального жилья?
4. Добросовестные застройщики возводят дома в поселках с использованием только качественных материалов. В то время бывают ситуации, когда используются стройматериалы низкого качества, чтобы уменьшить итоговый ценник. Как потребителю проверить качество дома? На что обратить пристальное внимание — пошаговая разбор-инструкция.
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- Сайт altapress.ru. Брендированный сюжет
- Газета «Свободный курс» — специальный выпуск, дополнительные каналы дистрибуции
- Соцсети (ОК, ВК, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук). Анонсы наиболее интересных материалов в виде карточек, рекламные посты.
Суммарный объем аудитории проекта: 50 — 80 тыс. читателей.
Форматы публикации
- Продвижение руководителя компании как эксперта.
- Презентация новых амбициозных проектов компании.
- Рассказ о значительных успехах, которых добилась компания.
- Обозначение позиции компании по поводу важных рыночных или законодательных изменений, на которые хочется повлиять и другие.
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Стоимость пакета, руб
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¼ полосы 416 см.кв.
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публикация в проекте (в ленте материалов проекта)
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19000
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½ полосы 842 см.кв.
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30 000
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одна полоса 1700 см.кв.
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48 000
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