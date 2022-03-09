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Потребитель

Прогноз экспертов: что будет с российской бьюти-индустрией в ближайшее время

Бьюти-индустрия, заметила амбассадор Ассоциации предпринимателей и индустрии красоты (АПИК) Зоя Панина, не успела оправиться от пандемийных ограничений. При этом из-за политической ситуации больше 20% косметических салонов могут закрыться в ближайшее время, уверены эксперты рынка. Какие «угрозы» предстают перед бьюти-сферой и ее потребителями — в нашем разборе.

Макияж. Косметика
Макияж. Косметика
ССО
1
Почему часть салонов красоты может закрыться?

Как сообщила Панина «Известиям», у салонов красоты невысокая рентабельность. И, если материалы у поставщиков подорожают больше чем на 30%, бизнес станет невыгодным.
По словам амбассадора, индустрия еще не оправилась от ковидных ограничений (дело в том, что до санкций рентабельность уже упала на 5−10%).

2
Роста цен на бьюти-продукты можно избежать?

Нет. Рост цен на косметологическую технику, инструменты и препараты неизбежен. Все это может подорожать на 30%, отметила амбассадор АПИК Ляля Садыкова, — «вне зависимости от страны-производителя».

Микияж. Косметика.
Микияж. Косметика.
ССО
3
А кто уже объявил о повышении цен?

О повышении цен на следующие партии товара, передает издание, уже объявила часть производителей. Так, немецкая Wella увеличит стоимость продукции на 20% с 15 марта, французский производитель L’Oreal — на 10%, а итальянская Farmavita — на 15−20%.

4
В России производители косметики тоже поднимают цены?

Да. «Российский производитель Estel с 1 марта поднял цены на свою продукцию на 50%. „Чистовье“ также может поднять цены из-за удорожания сырья <…> Паниковать не стоит в любом случае, мы советуем всем владельцам салонов красоты проверять запасы продукции и делать заказы с расчетом на 2−3 месяца. И главное, несмотря на повышение цен, целесообразно иметь дело с крупными поставщиками», — подчеркнула Панина.

Салон красоты. Парикхмахерские услуги.
Салон красоты. Парикхмахерские услуги.
СС0
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