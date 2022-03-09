Прогноз экспертов: что будет с российской бьюти-индустрией в ближайшее время

Как сообщила Панина «Известиям», у салонов красоты невысокая рентабельность. И, если материалы у поставщиков подорожают больше чем на 30%, бизнес станет невыгодным.
По словам амбассадора, индустрия еще не оправилась от ковидных ограничений (дело в том, что до санкций рентабельность уже упала на 5−10%).
Нет. Рост цен на косметологическую технику, инструменты и препараты неизбежен. Все это может подорожать на 30%, отметила амбассадор АПИК Ляля Садыкова, — «вне зависимости от страны-производителя».
О повышении цен на следующие партии товара, передает издание, уже объявила часть производителей. Так, немецкая Wella увеличит стоимость продукции на 20% с 15 марта, французский производитель L’Oreal — на 10%, а итальянская Farmavita — на 15−20%.
Да. «Российский производитель Estel с 1 марта поднял цены на свою продукцию на 50%. „Чистовье“ также может поднять цены из-за удорожания сырья <…> Паниковать не стоит в любом случае, мы советуем всем владельцам салонов красоты проверять запасы продукции и делать заказы с расчетом на 2−3 месяца. И главное, несмотря на повышение цен, целесообразно иметь дело с крупными поставщиками», — подчеркнула Панина.