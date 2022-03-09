Прогноз экспертов: что будет с российской бьюти-индустрией в ближайшее время

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Почему часть салонов красоты может закрыться?

Как сообщила Панина «Известиям», у салонов красоты невысокая рентабельность. И, если материалы у поставщиков подорожают больше чем на 30%, бизнес станет невыгодным.

По словам амбассадора, индустрия еще не оправилась от ковидных ограничений (дело в том, что до санкций рентабельность уже упала на 5−10%).