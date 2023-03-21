Проведи каникулы с пользой

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит рассказать о заманчивом предложении!
Для детей с плотным графиком учёбы Школа скорочтения предлагает во время весенних каникул, в период с 25 марта по 2 апреля 2023 года, пройти тренинги в формате «Интенсив». То есть ежедневные занятия позволят ребенку начать четвертую учебную четверть с новыми знаниями, умениями и навыками.
До окончания учебного года времени осталось катастрофически мало. Когда, если не сейчас, помочь своему ребенку закончить его достойно?!
Уникальные курсы Шамиля Ахмадуллина повысят успеваемость ребенка в целом. Результат не заставит себя ждать. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети начинают замечать, как учёба становится простой и интересной. Это связано с тем, что на любом из рекомендованных вам курсов опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а значит, прокачивают в ребенке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей из Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче!
- Чтение (научим ребенка не только быстро читать, но и эффективно воспринимать информацию);
- Орфографическая зоркость (научим применять правила русского языка и выучим словарные слова);
- Устный счет (объясним смысл арифметических действий, ускорим счёт в уме, выучим таблицу умножения);
- Красивый почерк (научим красиво и быстро писать);
- Память (научим удерживать информацию в долговременной памяти, готовиться к публичным выступлениям за 15 минут);
- Логическое мышление (научим грамотно рассуждать, приводить аргументы, делать выводы).
Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:
тел. 57−16−06
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Адрес: пр-т Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23
Мы заинтересованы в успехе вашего ребенка! А вы?
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