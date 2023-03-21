21 марта
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Проведи каникулы с пользой

Наконец-то пришла долгожданная весна, а с ней — и весеннее настроение! Но так ли беззаботно и радостно чувствуют себя родители школьников и сами ученики? Для них приход весны означает конец учебного года! Да-да, учиться осталось совсем недолго, а вот нерешенных проблем в учёбе накопилось много. У каждого школьника они свои.

Ольга Геннадьевна Чернявская, руководитель школы скорочтения.
Ольга Геннадьевна Чернявская, руководитель школы скорочтения.
Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Для тех, кто до сих пор откладывал прохождение тренингов, руководитель Школы скорочтения Ольга Чернявская спешит рассказать о заманчивом предложении!

Для детей с плотным графиком учёбы Школа скорочтения предлагает во время весенних каникул, в период с 25 марта по 2 апреля 2023 года, пройти тренинги в формате «Интенсив». То есть ежедневные занятия позволят ребенку начать четвертую учебную четверть с новыми знаниями, умениями и навыками.

До окончания учебного года времени осталось катастрофически мало. Когда, если не сейчас, помочь своему ребенку закончить его достойно?!

Уникальные курсы Шамиля Ахмадуллина повысят успеваемость ребенка в целом. Результат не заставит себя ждать. Школьные учителя, родители и, главное, сами дети начинают замечать, как учёба становится простой и интересной. Это связано с тем, что на любом из рекомендованных вам курсов опытные педагоги-тренеры применяют методики эффективного обучения, а значит, прокачивают в ребенке внимательность, память и способность учиться самостоятельно.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина уже доказала сотням семей из Барнаула эффективность авторских методик. Экспресс-формат курсов — всего 10 занятий — позволит вашему ребенку закончить этот учебный год лучше и легче!

  • Чтение (научим ребенка не только быстро читать, но и эффективно воспринимать информацию);
  • Орфографическая зоркость (научим применять правила русского языка и выучим словарные слова);
  • Устный счет (объясним смысл арифметических действий, ускорим счёт в уме, выучим таблицу умножения);
  • Красивый почерк (научим красиво и быстро писать);
  • Память (научим удерживать информацию в долговременной памяти, готовиться к публичным выступлениям за 15 минут);
  • Логическое мышление (научим грамотно рассуждать, приводить аргументы, делать выводы).

Запись на бесплатное собеседование для подбора актуального курса:

тел. 57−16−06
http://barnaul.turboread.ru/courses/?
https://vk.com/turboread_brn
https://t.me/turboread_brn22

Адрес: пр-т Комсомольский, 80В и ул. Взлётная, 23

Мы заинтересованы в успехе вашего ребенка! А вы?

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