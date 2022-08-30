Проверить статистику японского авто по номеру кузова через портал Himera Search

Подержанные японские автомобили на отечественном рынке уже давно не являются новинкой. Их привозят из страны восходящего солнца и продают по очень привлекательным ценам на специальных аукционах. Поэтому многих интересует, как проверить машину в статистике и не переплатить за понравившийся автомобиль. Предлагаем разобраться, что же это за статистика и как проследить цены на японские автомобили сразу с нескольких аукционных площадок. Лучше всего, в этом нам поможет разобраться поисковый портал Himera Search*, который не только осуществляет поиск самой различной информации, но и позволяет быстро пробить авто по статистике.

Как проверить японский автомобиль по номеру кузова в статистике?

Чтобы проверить статистику японского авто по номеру кузова, имеется сразу несколько площадок, где реализуются подержанные транспортные средства из Японии. В большинстве своем, это 3−5 летние автомобили с объемом двигателя до 150 лошадиных сил. Однако встречаются и исключения. Продаваемые автомобили обычно находятся в хорошем состоянии и полностью на ходу. Но не стоит радоваться раньше времени, ведь автомобиль мог быть участником серьезного ДТП, после чего восстановленным. Разумеется, продавец вам об этом не скажет и будет надеяться, что вы об этом не узнаете. Это позволит получить ему неплохие деньги за отреставрированный автохлам, который в Японии ничего не стоит.

Поэтому, как только какой-то вариант вам приглянулся, нужно сразу же проверить автомобиль. Так вы сможете убедиться, что:

Номер кузова соответствует марке приобретаемого автомобиля;

ТС не участвовало в ДТП;

У него было столько хозяев , сколько заявлено по документам;

сколько заявлено по документам; Кузов не перекрашен и многое другое.

Кроме того, вы сможете отследить цены на аналогичные автомобили на других аукционных площадках. Внимательно изучите и примете взвешенное решение, добившись потенциальной экономии. Процедура исключительно полезная и не занимает много времени. На том же Химера Серч, можно произвести проверку в несколько кликов.

Если планируете в ближайшее время приобрести автомобиль из Японии, то не забудьте проверить статистику и само авто. Так можно значительно сэкономить и приобрести качественный автомобиль без темной истории. В данном вопросе не стоит полагаться на удачу и порядочность продавца. Лучше все тщательным образом проверить, чтобы потом не пожалеть о неудачной покупке.

*Химера Сёч.