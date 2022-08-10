10 августа
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Потребитель

Путешествуем по Сибири: подборка интересных мест для отдыха в августе

Провести выходные на Байкале, поесть пирогов на родине Шукшина и прокатиться на лошади вдоль горных хребтов — всё это жители регионов Сибири могут сделать за время небольшого отпуска, чтобы последний месяц лета запомнился надолго. Публикуем подборку интересных мест, в которых можно провести несколько насыщенных дней и сделать множество красивых фотографий для соцсетей.

Шерегеш.
Шерегеш.
Из открытых источников.

Кузбасс

Кемеровская область — центр притяжения туристов в горнолыжный сезон, однако и летом в регионе можно хорошо провести время. Например, покататься на велосипедах или квадроциклах в Шерегеше, открыть для себя Беловское море, устроить конную прогулку в Зенковском парке, посетить музей-заповедник «Томская Писаница» и съездить на озеро Темиртау — его голубой цвет эффектно выглядит на снимках. Когда-то на месте озера был доломитовый карьер, но позднее его затопило — так и образовался водоем уникального цвета.

Счастье. Пара. Велосипед.
Счастье. Пара. Велосипед.
CC0

Прибайкалье

Достаточно популярным местом для отдыха является прибрежная зона поселка Листвянка — ближайшая к Иркутску точка Байкала. Однако в выходной день сюда приезжает достаточно много посетителей, поэтому провести уикенд можно в селе Большое Голоустное — здесь получаются отличные фотографии и озера, и местной природы. Также можно отправиться в Байкальск — он известен как горнолыжный курорт, но отдохнуть здесь можно и летом, катаясь на катере по Байкалу или принимая солнечные ванны на берегу.

Озеро Байкал.
Озеро Байкал.
CC0

Красноярский край

За счет географического расположения регион может похвастаться большим разнообразием природных зон: здесь есть и тайга, и степи, и тундра. Отдохнуть на природе можно совсем недалеко от Красноярска: возле города находятся природный парк «Столбы», Красноярское водохранилище, зоопарк «Роев Ручей» — по выходным здесь устраивают показательные кормления животных, которые можно заснять и запостить в соцсетях. Можно поехать в Шарыпово — в его окрестностях находится более 200 озер. Там же можно отправиться в конный тур по тропам вдоль горных хребтов и стоянок первобытных людей.

Красноярские столбы.
Красноярские столбы.
Из открытых источников.

Алтай

Республика Алтай и Алтайский край — одни из самых популярных и доступных направлений для летнего отдыха сибиряков. Можно отправиться в горную местность, посмотреть на маралов в Чемальском районе, сделать красивые фотографии на фоне Катуни; посетить традиционные курорты Белокурихи или соленые озера в Яровом. Делиться впечатлениями можно в сети билайн — недавно проведенное исследование* показывает, что скорости оператора позволяют быстро публиковать фото и видео, а также вести трансляции в хорошем качестве.

Отдых в Яровом.
Отдых в Яровом.
Евгения Родочинская

Оставайтесь на связи даже вдалеке от дома: во всех этих местах сеть билайн позволяет делиться с близкими впечатлениями от отдыха, отправлять фото и слушать музыку онлайн во время прогулок.

*В разгар турсезона агентство TelecomDaily проверило качество связи в туристических местах России, в том числе на Алтае. Эксперты замерили скорости интернета, проверили, как работает стриминг и голосовая связь в популярных местах Алтайского края и Республики Алтай. По итогам исследования, первое место среди операторов на Алтае занял билайн — оператор лидировал по скорости интернета в 4 из 10 локаций и занял первое место по качеству голосовой связи.

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