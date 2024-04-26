26 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель
Erid: F7NfYUJCUneLr2UjrSN3

Путеводитель по микрокредитам: какие займы выдают в МФО

Почти все знают, что в МФО можно взять небольшую сумму на короткий срок. При этом рынок микрофинансирования за последние годы сильно вырос. Многие МФО предлагают крупные займы на срок в несколько месяцев. Аналитики Spotcredit.ru рассказали, какие виды микрозаймов существуют.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Займы «до зарплаты»

Пожалуй, самый известный тип займов в МФО. Как правило, сумма таких займов не превышает 30 000 рублей, а срок — до 30 дней. Обычно краткосрочные займы нужно возвращать одним платежом — сумму займа и проценты.

Рассрочка платежа

Займы с более крупной суммой выдачи и длинным сроком возврата с платежами по графику. Часто МФО предлагают такие займы своим постоянным дисциплинированным клиентам. К заемщику, который рассчитывает на «длинный» займ, предъявляют более строгие требования: например, возрастной порог может быть увеличен до 21 года.

POS-займы

POS расшифровывается как «point of sales» — это микрозаймы, которые предлагают в точках продаж. Сейчас их можно встретить даже в онлайн-магазинах. Обычно сумма таких займов не превышает 100 000 рублей, а срок выплаты — до 12 месяцев. При оформлении POS-займа деньги направляются напрямую в магазин, а не на руки клиенту.

Займы по залог

Некоторые МФО предлагают займы под залог имущества, чаще всего — автомобиля. От их стоимости зависит размер суммы, которую выдает МФО. Займы под залог автомобилей больше других приближены к банковским продуктам: сумма выдачи может достигать 1 миллиона рублей, а срок — 1-1,5 лет.

Подборку МФО можно изучить по ссылке: https://www.spotcredit.ru*.

* Ресурс принадлежит ИП Нефедов А.С. (ОГРНИП: 317547600018449) и не является финансовым учреждением, банком или кредитором, а также не несет ответственности за любые заключенные договоры или условия. Все материалы, размещенные на данном сайте, имеют информационный характер.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ИП Нефедов Алексей Сергеевич

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость