Пять самых выгодных сберегательных продуктов от РСХБ

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ВКЛАД «ДОХОДНЫЙ»

«Доходный» — один из наиболее популярных вкладов нашего банка. Его можно открыть в рублях на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка — 10000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3000 рублей.

При размещении вклада на 6 месяцев для новых вкладчиков* максимальная ставка составит 16,0%. Она будет действовать при опции, согласно которой выплаты процентов производятся в конце срока. Нельзя пополнять и снимать средства. Максимальная сумма вклада не ограничена. Подойдет тем, кто готов подождать.

* Новый вкладчик — физическое лицо, не имеющее действующих срочных вкладов и накопительных счетов в Россельхозбанке в течение 30 дней до обращения в банк (включая дату обращения) с целью открытия вклада.