Работа на станке с ЧПУ: что делает оператор за высокотехнологичной машиной

Лазерный станок с ЧПУ широко применяется в самых разных отраслях, работает с большим перечнем материалов и практически самостоятельно производит раскрой, гравировку и ряд других операций. При этом единственный инструмент, используемый устройством, — луч лазера, сфокусированный линзой в крохотную точку на поверхности материала.