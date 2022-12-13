13 декабря
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Потребитель

Расти вопреки. Как развивался бизнес на рынке строительных материалах в 2022 году.

Компания «Альтерра» является лидером среди алтайских компаний по продаже строительных материалов. В 2022-м году компания отметила 21-летие, открыв уже 12-й магазин. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться компании, как прошел 2022-й год, и какие планы строят на ближайшее будущее, нам рассказали руководители компании.

Магазин Альтера.
Магазин Альтера.
Фото предоставлено ООО "Альтерра".

Продолжаем расти несмотря на вызовы

Анатолий Сергеевич Кривощеков,
генеральный директор:

— Несмотря на многие вызовы в этом году, я считаю, что наша компания справилась со всеми своими основными задачами. Несмотря на отрицательную динамику рынка, мы смогли прирасти.

Кроме того, продолжим инвестировать в свою инфраструктуру. Так, в 2022 году мы открыли ещё три магазина в формате «у дома», а в 2023 планируем открыть не менее трех магазинов того же формата. Уже в марте заработает наш флагманский торгово-складской комплекс на трассе Р-256 в Майминском районе республики Алтай.

Санкционное давление мы испытали в меньшей степени, чем весь остальной непродовольственный ритейл, так как работаем с российскими поставщиками. Однако, мы живем в условиях, когда реальные доходы населения снижаются и наступает предел ценовой конкуренции. В таких обстоятельствах на первые место выходит уровень сервиса, и для нас очень важно продолжать повышать его и дальше.

Директор компании Альтерра Кривощеков А. С.
Директор компании Альтерра Кривощеков А. С.
Фото предоставлено ООО «Альтерра»

Точки развития и комфорт клиента

Роман Евгеньевич Трефилов,
директор по продажам:

— В этом году мы старались сделать так, чтобы каждый клиент смог выбрать для себя удобный способ взаимодействия с Альтеррой. Мы добавили новые способы оплаты, новые форматы покупки и услуги — кассы самообслуживания, предварительная сборка, льготная доставка. Клиенты получили возможность заказывать доставку в 3 часовой интервал или точно ко времени, и видеть ее на карте в режиме он-лайн.

В нашей компании огромное внимание уделяется обучению сотрудников. В этом году мы продолжили развивать качество процесса обучения: добавили новые форматы, добавили видео-контент. В этом отношении в компании создана многокомпонентная система — это и наставничество, и онлайн-академия с собственными материалами, различные тренажеры. Это качественно развивает стажеров, которые приходят практически с нулевым опытом. Проходит всего три месяца и из новичка на глазах вырастает квалифицированный специалист.

Чтобы снизить рутину и бюрократию внутри компании, мы оцифровываем и автоматизируем бизнес-процессы. Это также помогает более оперативно реагировать на обращения клиентов.

Ситуация с ценами на рынке строительных материалов сейчас стабилизировалась. Например, цены на газобетон упали до уровня 2020 года — с точки зрения расходов на стройматериалы, сейчас очень выгодно начинать стройку. Если 2023 год не принесет новые вызовы, то цены на стройматериалы не будут бурно расти, как в 2020—2021 гг. г

Директор по продажам Альтерра Трефилов Р. Е.
Директор по продажам Альтерра Трефилов Р. Е.
Фото предоставлено ООО «Альтерра».

Растим своих ИТ-специалистов

Роман Владимирович Винников,
директор по развитию:

— Мы уделяем большое внимание аналитике данных. Решения, принимаемые в компании, выносятся только на основе анализа. Количество данных только растет, и это затрагивает все аспекты нашей работы. Свой штат квалифицированных аналитиков и новые технические возможности обработки данных показывают нам в онлайн-режиме как проблемы, так и точки роста. Благодаря этому мы вовремя обнаруживаем риски и автоматизируем процессы. У нас рождаются новые проекты, такие, как кассы самообслуживания, нейросетевой контроль очередей, telegram-боты, мобильные приложения и другие, внедренные в 2022 году.

Практически все разработки осуществляются силами собственных ИТ-специалистов, аналитиков и других сотрудников, которые становятся профессионалами непосредственно в компании.

Кроме того, в этом году мы кардинально обновили всю ИТ-инфраструктуру компании, прекрасно понимая, что это коренным образом влияет как на скорость и удобство работы сотрудников, так и на качество предоставляемых услуг нашим клиентам.

Директор по развитию Альтерра Винников Р. В.
Директор по развитию Альтерра Винников Р. В.
Фото предоставлено ООО «Альтерра».

«Альтерра» была и остается честным партнером, надежным поставщиком, ответственным работодателем. Ставка на эти ценности — основная, ведь именно они задают импульсы для роста компании вне зависимости от ситуаций в экономике.

Здесь можно узнать о текущих вакансиях и условиях работы: https://rabota.tg-alterra.ru/

По ссылке — сайт с актуальным ассортиментом и предложениями: https://tg-alterra.ru/

Любые вопросы, пожелания и мнения можно написать по этому адресу: info@tg-alterra.ru

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