Количество ссылок на сайт с других сайтов оказывает значительное влияние на рейтинг в поисковых системах. Следует отметить, что алгоритмы научились оценивать качество, поэтому ценными являются только ссылки с популярных ресурсов. Эпоха получения ссылок с каталогов и дорвеев давно прошла. Если вы хотите, чтобы ваш сайт высоко позиционировался в ПС, стоит покупать ссылки с качественных ресурсов.
Аутрич-сервис PrFlare поможет вам разместить новости в СМИ и блогах с упоминанием вашего бренда/товара/услуги. Чтобы максимально удовлетворить требования клиента была собрана база в которой насчитывается более 25000 разно-тематических ресурсов. Заказать размещение новостей в блогах и СМИ вы можете всего в несколько кликов. Все что вам нужно это:
- Зайти на сайт prflare.com
- Выбрать ресурсы для размещения новостей и уточнить свои пожелания.
- Оплатить заказ.
- Получить отчет о проделанной работе.
Обратите внимание! Значительное влияние на позиционирование имеют: темпы роста количества ссылок, их количество и качество.
Преимущества продвижения новостями в СМИ и блогах
- Повышенная видимость веб-сайта в обычных результатах поиска.
- Увеличение посещаемости веб-сайта. Даже самые лучшие продукты, бренды, услуги или компании не будут успешными, если пользователи не будут знать о них. Размещение новостей в СМИ и блогах дает вам возможность рассказать о своем предложении потенциальным клиентам.
- Относительно низкие затраты на рекламу — по сравнению с огромными затратами, необходимыми для продвижения вашей компании на телевидении, радио, в журнале или других средствах массовой информации, продвижение новостями — это вложение с небольшими финансовыми затратами.
- Результат на многие месяцы — хороший, интересный и ценный контент способствует достижению лучших результатов в поисковой выдаче. Эффект от работы может быть длительным и, следовательно, приносить прибыль в течение многих месяцев или даже лет.