Размещение новостей в СМИ и блогах.

Количество ссылок на сайт с других сайтов оказывает значительное влияние на рейтинг в поисковых системах. Следует отметить, что алгоритмы научились оценивать качество, поэтому ценными являются только ссылки с популярных ресурсов. Эпоха получения ссылок с каталогов и дорвеев давно прошла. Если вы хотите, чтобы ваш сайт высоко позиционировался в ПС, стоит покупать ссылки с качественных ресурсов.

Аутрич-сервис PrFlare поможет вам разместить новости в СМИ и блогах с упоминанием вашего бренда/товара/услуги. Чтобы максимально удовлетворить требования клиента была собрана база в которой насчитывается более 25000 разно-тематических ресурсов. Заказать размещение новостей в блогах и СМИ вы можете всего в несколько кликов. Все что вам нужно это:

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Обратите внимание! Значительное влияние на позиционирование имеют: темпы роста количества ссылок, их количество и качество.

Преимущества продвижения новостями в СМИ и блогах