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Размещение новостей в СМИ и блогах

Размещение новостей в СМИ и блогах.
Размещение новостей в СМИ и блогах.
Источник: prflare.com.

Количество ссылок на сайт с других сайтов оказывает значительное влияние на рейтинг в поисковых системах. Следует отметить, что алгоритмы научились оценивать качество, поэтому ценными являются только ссылки с популярных ресурсов. Эпоха получения ссылок с каталогов и дорвеев давно прошла. Если вы хотите, чтобы ваш сайт высоко позиционировался в ПС, стоит покупать ссылки с качественных ресурсов.

Аутрич-сервис PrFlare поможет вам разместить новости в СМИ и блогах с упоминанием вашего бренда/товара/услуги. Чтобы максимально удовлетворить требования клиента была собрана база в которой насчитывается более 25000 разно-тематических ресурсов. Заказать размещение новостей в блогах и СМИ вы можете всего в несколько кликов. Все что вам нужно это:

  1. Зайти на сайт prflare.com
  2. Выбрать ресурсы для размещения новостей и уточнить свои пожелания.
  3. Оплатить заказ.
  4. Получить отчет о проделанной работе.

Обратите внимание! Значительное влияние на позиционирование имеют: темпы роста количества ссылок, их количество и качество.

Преимущества продвижения новостями в СМИ и блогах

  • Повышенная видимость веб-сайта в обычных результатах поиска.
  • Увеличение посещаемости веб-сайта. Даже самые лучшие продукты, бренды, услуги или компании не будут успешными, если пользователи не будут знать о них. Размещение новостей в СМИ и блогах дает вам возможность рассказать о своем предложении потенциальным клиентам.
  • Относительно низкие затраты на рекламу — по сравнению с огромными затратами, необходимыми для продвижения вашей компании на телевидении, радио, в журнале или других средствах массовой информации, продвижение новостями — это вложение с небольшими финансовыми затратами.
  • Результат на многие месяцы — хороший, интересный и ценный контент способствует достижению лучших результатов в поисковой выдаче. Эффект от работы может быть длительным и, следовательно, приносить прибыль в течение многих месяцев или даже лет.
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