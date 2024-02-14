Регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр только в специальных заведениях

Региональные власти смогут ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах и территориях рядом, указывает Газета.Ru.
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Вступает в силу с 1 апреля.
Документ опубликовали на сайте правовых актов.
Ранее в Госдуме запретили «наливайки» в жилых домах. На нововведение повлияли многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов. Днем магазины торговали продуктами, а ночью разливали алкогольные напитки, привлекая шумных посетителей.
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