Регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр только в специальных заведениях

Российские регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Региональные власти смогут ограничивать время продажи спиртного в точках общественного питания в многоквартирных домах и территориях рядом, указывает Газета.Ru.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон. Вступает в силу с 1 апреля.

Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Ранее в Госдуме запретили «наливайки» в жилых домах. На нововведение повлияли многочисленные жалобы от жителей многоквартирных домов. Днем магазины торговали продуктами, а ночью разливали алкогольные напитки, привлекая шумных посетителей.

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