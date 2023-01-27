Роды в Дубае для российских граждан

Уровень медицинских услуг связанных с ведением беременности и родами в ОАЭ достаточно высок, поэтому страна привлекательна для тех россиянок, которые выбирают клинику заграницей. На территории всех Эмиратов действуют единые законы, касающиеся охраны материнства и детства, которые стоит изучить перед тем, как окончательно определить, подходит ли страна для того, чтобы именно в ней ваш малыш появился на свет.

Что нужно знать , если планируете рожать в Объединенных Арабских Эмиратах?

Специализированные отделения, занимающиеся вопросами ведения беременности и родовспоможения, есть практически во всех крупных медицинских центрах страны. Обслуживают беременных преимущественно женщины, что соответствует традициям страны.

Что нужно знать, чтобы воспользоваться услугами специализированных отделений, занимающихся вопросами ведения беременности и родоразрешения? Во-первых, такая услуга, как роды в специализированных отделениях в Дубае, недоступна для матерей одиночек. Во-вторых, даже при наличии партнера женщина должна предъявить свидетельство о браке — в противном случае обслуживать ее просто откажутся.

Ситуации бывают разные, в том числе, преждевременные роды, поэтому отправляться в ОАЭ, даже с целью консультации, стоит уже будучи в браке. Крайний случай — оформление брака в посольстве/консульстве РФ в ОАЭ.

Как оформить свидетельство о рождении ребёнку в ОАЭ

После рождения ребенка женщина получает справку о его рождении на арабском языке. Такой документ станет основанием для получения в течение месяца свидетельства о рождении ребенка. Существует 2 способа его оформления.

Арабское свидетельство

Справку необходимо отнести в Министерство Здравоохранения по месту рождения ребёнка в отдел «Preventive Medicine Department», дополнительно предоставив следующие документы:

паспорт отца и матери с проставленными визами;

свидетельство о браке.

Российское свидетельство

Документ российского образца также доступен при нахождении матери на территории ОАЭ после рождения ребенка. Достаточно обратиться в дубайское консульство. Но получить российское свидетельство о рождении можно будет только при отсутствии арабского, а также если оба родителя россияне. Пакет документов тот же. Дополнительно придется заполнить заявление.

Можно ли будет оформить рожденному ребенку гражданство ОАЭ?

Получить гражданство на территории ОАЭ новорожденному ребенку можно, но лишь в двух случаях:

если мать и отец являются гражданами Эмиратов; если подданный ОАЭ — только отец.

Таким образом, роды в Дубае для россиян не станут основанием получения гражданства для их детей. Тем не менее, уровень медицины в этой стране настолько высок, что женщин волнует не столько перспектива получения разрешения на проживание. Главное — воспользоваться высоким уровнем сервиса и профессиональной заботой в этот сложный период.

Источник: https://relocate-uae.com/grazhdanstvo-i-rodi-v-dubae-dlya-russkih/