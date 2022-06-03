3 июня
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Потребитель

Россельхозбанк на Алтае предлагает сэкономить на открытии счета для бизнеса

Сложно представить ведение успешного бизнеса без осуществления своевременных расчетов. Компании и индивидуальные предприниматели открывают с этой целью расчетные счета в банках. Так, за 2021 год в Алтайском филиале Россельхозбанка было открыто более 3,6 тыс. счетов, что на 64% больше, чем годом ранее. В 2022 году предприниматели Алтайского края и Республики Алтай уже открыли более 1,1 тыс. расчетных счетов для бизнеса.

АО "Россельхозбанк"

«Программа расчетно-кассового обслуживания (РКО) в банке постоянно совершенствуется. Уровень сервиса и использование современных банковских технологий позволяют наиболее полно удовлетворять потребности клиентов в услугах по РКО. Россельхозбанк стремится сделать предпринимателям наилучшее предложение — наши продукты экономят не только время, но и деньги», — рассказал директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

В частности, экономии средств способствует акция «Счет для бизнеса», в которой могут принять участие новые корпоративные клиенты, не имеющие счетов в РСХБ. При открытии счета в рублях и одновременном подключении одного из тарифных планов — «Базовый комфорт», «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» — в течение двух календарных месяцев расчетно-кассовое обслуживание по выбранному плану будет бесплатным. В зависимости от выбранного тарифа, бесплатными будут открытие и обслуживание счета, платежи на счета юрлиц и ИП через мобильный или интернет-банк (количество внешних бесплатных платежей ограничено), бизнес-карта, зарплатный проект и др. Акция «Счет для бизнеса» продлится до 30 июня 2022 года. Подробная информация об условиях акции размещена на сайте Россельхозбанка.

Алтайский филиал РСХБ предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям широкий перечень операций для осуществления расчетно-кассового обслуживания: открытие и ведение счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, оформление корпоративной карты, подключение зарплатного проекта и иные услуги. Пакеты рассчитаны на предпринимателей самого разного масштаба. Благодаря новым линейкам клиент может легко подобрать тариф в соответствии с потребностями своего бизнеса.

Для открытия расчетного счета необходимо обратиться в любой удобный для вас офис регионального филиала. Кроме того, есть возможность открыть счет дистанционно: нужно зарезервировать номер счета на сайте Россельхозбанка, и у предпринимателя сразу появляется возможность использовать его для зачисления средств от своих партнеров.

Ранее между Алтайским региональным филиалом Россельхозбанка и Многофункциональным центром Республики Алтай было заключено соглашение о сотрудничестве. Теперь рабочее место сотрудника МФЦ оборудовано в помещении офиса Россельхозбанка в Горно-Алтайске на Коммунистическом проспекте, д. 68. Там можно подать заявку на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благодаря чему пройти все процедуры по регистрации юридического лица и открытию счета можно прямо в офисе банка.

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