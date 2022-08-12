12 августа
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Потребитель

Россельхозбанк на Алтае снизил ставки по потребительским кредитам

Вслед за снижением Банком России ключевой ставки свои ставки на кредиты уменьшают и ведущие банки региона. Под какой процент можно взять сегодня потребительский кредит в Россельхозбанке, узнали у Татьяны Руденко, заместителя директора Алтайского филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк»

— Татьяна Геннадьевна, как отреагировал Россельхозбанк на снижение ставки ЦБ?

— Наш банк тоже снизил ставки по ряду кредитных продуктов. Так, сегодня мы готовы кредитовать население по ставке от 5,5%.

— Это минимальная ставка, верно? Что вообще влияет на расчет конкретной процентной ставки по кредиту?

— Для начала сумма кредита. Чем она больше, тем выше платеж и тем, как правило, ниже процентная ставка. Расчет суммы кредита зависит от вашей платежеспособности и, соответственно, от дохода. Для ее увеличения предусмотрена возможность привлечения созаемщиков, причем не обязательно из числа родственников. Максимальная сумма потребительского кредита в РСХБ сегодня может составить до 5 млн рублей на срок до 5 лет.

— Большая сумма. А если мне надо меньше?

— Мы рассчитаем вам и меньший кредит. По кредитам на любые цели минимальная сумма, на которую вы можете подать заявку, составляет 30 тысяч рублей. Причем, если у вас есть подтвержденная запись на портале «Госуслуги», или вы получаете зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, вы можете получить кредит просто по паспорту, без предъявления других документов.

— Какие требования у банка к потенциальному заемщику?

— Возраст заемщика должен быть от 23 до 65 лет включительно (для пенсионеров — до 75 лет). Заемщик должен иметь регистрацию на территории Российской Федерации. Необходим непрерывный стаж работы на протяжении трех месяцев для клиентов, получающих заработную плату на карту Россельхозбанка, и шести месяцев для всех остальных клиентов. Подтвердить платежеспособность можно стандартной справкой о доходах или справкой по форме банка.

— Я слышала, что у вас есть льготные категории заемщиков?

— Верно. Это работники бюджетных организаций, а также клиенты, получающие зарплату на карты Россельхозбанка, и пенсионеры. Они имеют возможность получать кредиты по специальным процентным ставкам.

— В завершение нашего разговора спрошу: как вы думаете, что в первую очередь привлекает в вашем банке клиентов?

— Мы надежный банк с хорошей репутацией. При обращении в наш банк клиенты получают полную и качественную консультацию. Кроме того, банк не взимает дополнительных комиссий за выдачу кредита и пеней за его досрочное погашение. Вместе с кредитом клиенту бесплатно выдается дебетовая карта, с помощью которой можно погашать кредит, не посещая офисы банка. Кстати, и оформить кредит можно онлайн в мобильном приложении или интернет-банке. На мой взгляд, именно это определяет выбор клиента.

Подробную информацию о потребительских кредитах и актуальных предложениях банка вы можете получить по телефону: 8−800−100−0-100 бесплатно, (4942) 364−977 по тарифу оператора, на сайте www.rshb.ru или при обращении в офис Россельхозбанка. Режим работы и адреса 38 офисов филиала Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай — на официальном сайте.

АО «Россельхозбанк»

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