Россиян предупредили об ажиотажном спросе на ТВ-приставки

Россиянам, которые пользуются аналоговым ТВ, следует своевременно подумать о покупке новых телевизоров или приставок в связи с переходом на цифровое телевещание с 1 января 2019 года, сообщает ТАСС .

«В январе 2019 года начнется отключение вещания федеральных телевизионных каналов в аналоговом формате. В городах с населением менее 100 тыс. человек оно случится одномоментно, потому что это вещание сегодня дотируется из федерального бюджета», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

И добавил: «Те люди, которые оттянут до последнего, у них будет возможность в первые новогодние дни переключиться на цифру, придя в магазин и купив или новый телевизор, или цифровую приставку. Но нужно четко понимать, что это будет в условиях ажиотажного спроса».

Средняя стоимость цифровой ТВ-приставки сейчас — 700−800 рублей, пишет «Росбалт».

Порадовал

Замминистра отметил, что, несмотря на официальный срок — 1 января — россияне в малых городах, использующие аналоговые телевизоры, смогут увидеть новогодние «голубые огоньки». И сообщил, что 10 дней после Нового года аналоговое вещание сохранится.

По данным Минкомсвязи, доля телезрителей, которые пользуются аналоговым телевещанием на территории РФ, сегодня составляет 10% всей зрительской аудитории, пишет bfm.ru.

С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

Медведев отложил переход на «цифру»

В каждом субъекте должно было вестись параллельное вещание до тех пор, пока не менее 95% населения региона не обзаведутся телевизорами или специальными приставками, способными принимать цифровое ТВ, сообщалось в 2015 году. Именно тогда премьер-министр Дмитрий Медведев отложил полный переход России на цифровое телевещание.

«В процессе реализации программы была выявлена объективная необходимость продления срока выполнения ряда программных мероприятий до 2018 года, что позволит сохранить в России аналоговое вещание до 2018 года при параллельной трансляции телеканалов в цифровом формате», — говорилось в правительственном документе.

***

На сентябрь 2015 года Федеральная целевая программа (ФЦП) обеспечила бесплатными цифровыми общедоступными телерадиоканалами только 8% россиян.

Общий бюджет программы составляет более 120 млрд рублей, говорится на сайте ФЦП. Около 90% этих средств направлены на обеспечение качественным многоканальным телевизионным вещанием 40% населения России, проживающих в удаленных и труднодоступных районах, селах и деревнях.