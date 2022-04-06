Россияне бросились жаловаться на неверные ценники в магазинах

Роспотребнадзор в период с 14 по 25 марта получил более 1 тыс. жалоб от россиян относительно разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе, сообщают « Известия ».

В российских супермаркетах переклеивают ценники. Разницу видно на фото.

Ряд ритейлеров начали вывешивать в розничных точках информацию для покупателей о том, что указанные на витрине цены могут быть не актуальными, и предлагают узнавать точную стоимость у продавца.

Эксперты подчеркивают — подобные объявления незаконны, товар необходимо продавать по той теме, которая указана на прилавке.

В соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ), ценник является публичной офертой, и продавец должен продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко, указывает Газета.Ru.

Несоответствие действительной стоимости товара с той, что указана на ценнике — это административное правонарушение.

Штраф

За подобные нарушения продавцу может грозить штраф в размере 3−5 тыс. руб., а директору торговой точки — до 30 тыс. рублей.