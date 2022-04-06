6 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Россияне бросились жаловаться на неверные ценники в магазинах

Роспотребнадзор в период с 14 по 25 марта получил более 1 тыс. жалоб от россиян относительно разницы в цене товара, указанной в торговом зале магазина, и той, что пробивается на кассе, сообщают «Известия».

В российских супермаркетах переклеивают ценники. Разницу видно на фото.
В российских супермаркетах переклеивают ценники. Разницу видно на фото.
соцсети

Ряд ритейлеров начали вывешивать в розничных точках информацию для покупателей о том, что указанные на витрине цены могут быть не актуальными, и предлагают узнавать точную стоимость у продавца.

Эксперты подчеркивают — подобные объявления незаконны, товар необходимо продавать по той теме, которая указана на прилавке.

В соответствии с Гражданским кодексом (ГК РФ), ценник является публичной офертой, и продавец должен продать товар по заявленной на нем стоимости, рассказал юрист Михаил Прядко, указывает Газета.Ru.

Несоответствие действительной стоимости товара с той, что указана на ценнике — это административное правонарушение.

Штраф

За подобные нарушения продавцу может грозить штраф в размере 3−5 тыс. руб., а директору торговой точки — до 30 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость