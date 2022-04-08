8 апреля
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Потребитель

Российский ритейл восстанавливает запасы сахара, гречки и макарон. Что об этом известно

Торговля России формирует запасы продуктов — сахара, соли, масла, макарон и круп — на несколько недель продаж и более. Об этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил в письме в Госдуму. На сколько хватит продовольственного резерва — в разборе altapress.ru.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
1
Почему ритейлеры закупаются продуктами впрок?

Повышенный спрос на продукты длительного хранения закончился. Но объемы продаж ниже обычного, ссылаются «Известия» на письмо Евтухова. Поэтому ритейл сформировал запас товаров.

2
На сколько упали продажи продуктов?

Уточняется, что снизились продажи:

  • Сахара — на 23%;
  • Соли — на 25%;
  • Риса и макарон — на 27% (по каждому товару);
  • Круп — на 29%;
Гречка.
Гречка.
Олег Богданов
  • Растительного масла — на 31%;
  • Муки — на 32%.
3
Почему ажиотаж на покупки спал?

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркнул: «Скорее всего, ажиотаж прошел потому, что покупатели удовлетворили свои запросы на определенные категории товаров. Очевидно, что те, кто планировал покупку вещей или бытовой техники, уже совершили эти покупки».

4
Какими продуктами запасся ритейл и на сколько их хватит?

Из письма следует, что ритейл сформировал запасы:

  • Соли — на 12 дней;
  • Подсолнечного масла — на 14 дней;
  • Гречки — на 22 дня;
  • Муки и пшена — на 24 дня;
  • Риса — на 26 дней;
  • Макарон — на 34 дня.
Макароны.
Макароны.
CC0
5
А что это за запасы?

Евтухов объяснил, что новые запасы ритейла — оперативные. Поставки продолжаются, и в ближайшие недели их восстановят до прежнего уровня.

6
Магазины отменят ограничения по отпуску в одни руки?

Да. Скоро торговые сети могут отказаться от ограничения по отпуску товаров в одни руки, допустили в Минпромторге.

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