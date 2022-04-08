Российский ритейл восстанавливает запасы сахара, гречки и макарон. Что об этом известно

Торговля России формирует запасы продуктов — сахара, соли, масла, макарон и круп — на несколько недель продаж и более. Об этом замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил в письме в Госдуму. На сколько хватит продовольственного резерва — в разборе altapress.ru.