Российский ритейл восстанавливает запасы сахара, гречки и макарон. Что об этом известно

Повышенный спрос на продукты длительного хранения закончился. Но объемы продаж ниже обычного, ссылаются «Известия» на письмо Евтухова. Поэтому ритейл сформировал запас товаров.
Уточняется, что снизились продажи:
- Сахара — на 23%;
- Соли — на 25%;
- Риса и макарон — на 27% (по каждому товару);
- Круп — на 29%;
- Растительного масла — на 31%;
- Муки — на 32%.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов подчеркнул: «Скорее всего, ажиотаж прошел потому, что покупатели удовлетворили свои запросы на определенные категории товаров. Очевидно, что те, кто планировал покупку вещей или бытовой техники, уже совершили эти покупки».
Из письма следует, что ритейл сформировал запасы:
- Соли — на 12 дней;
- Подсолнечного масла — на 14 дней;
- Гречки — на 22 дня;
- Муки и пшена — на 24 дня;
- Риса — на 26 дней;
- Макарон — на 34 дня.
Евтухов объяснил, что новые запасы ритейла — оперативные. Поставки продолжаются, и в ближайшие недели их восстановят до прежнего уровня.
Да. Скоро торговые сети могут отказаться от ограничения по отпуску товаров в одни руки, допустили в Минпромторге.