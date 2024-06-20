20 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Потребитель
Erid: F7NfYUJCUneLsWT8KssR

«Ростелеком» предлагает абонентам подключить дополнительные услуги с хорошей скидкой

«Ростелеком» внес изменения в условия проведения акции «Хит сезона» для жителей Алтайского края. С июня воспользоваться предложением могут не только новые, но и действующие абоненты компании, проживающие в многоквартирных домах.

«Ростелеком» предлагает абонентам подключить дополнительные услуги с хорошей скидкой.
«Ростелеком» предлагает абонентам подключить дополнительные услуги с хорошей скидкой.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Провайдер предлагает пользователям моноуслуги «Домашний интернет» подключить другие продукты компании и получить скидку 30% на ежемесячный платеж, которая будет действовать 90 дней.

Абонент широкополосного интернета, например, может заказать мобильную связь оператора, получить 40 Гб беспроводного интернета, 1 000 минут и 500 СМС и платить за обе услуги 490 вместо 700 рублей первые три месяца. Если добавить в пакет к этим услугам цифровой видеосервис Wink, то ежемесячный платеж составит 560 вместо 800 рублей.

Другой вариант для пользователей интернета — подключить только Wink. В таком случае абонентская плата за две услуги в первые три месяца составит 420 рублей вместо 600.

Также на выгодных условиях абоненты «Ростелекома» могут приобрести в аренду ТВ-приставку: в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Новоалтайске ежемесячный платеж составит 50 рублей, в остальных населенных пунктах — 100 рублей. Сим-карты при подключении к мобильной связи оператор предоставляет бесплатно.

Мы хотим дать возможность владельцам моноуслуг почувствовать выгоду пакетных тарифов, популярность которых в последние годы стремительно растет. Стоимость обслуживания при таком решении за счет объема выбранных услуг выходит значительно ниже. Абонентский платеж идет одним счетом, а цифровыми сервисами и расчетами можно комфортно управлять в личном кабинете с домашнего компьютера или смартфона, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Подключение к акции «Хит сезона» действующих клиентов компания проводит бесплатно. Заявки можно оформить на сайте или по телефону 8 800 100 08 00 до 28 февраля 2025 года.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО «Ростелеком»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость