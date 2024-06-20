«Ростелеком» предлагает абонентам подключить дополнительные услуги с хорошей скидкой.

«Ростелеком» внес изменения в условия проведения акции «Хит сезона» для жителей Алтайского края. С июня воспользоваться предложением могут не только новые, но и действующие абоненты компании, проживающие в многоквартирных домах.

Провайдер предлагает пользователям моноуслуги «Домашний интернет» подключить другие продукты компании и получить скидку 30% на ежемесячный платеж, которая будет действовать 90 дней.

Абонент широкополосного интернета, например, может заказать мобильную связь оператора, получить 40 Гб беспроводного интернета, 1 000 минут и 500 СМС и платить за обе услуги 490 вместо 700 рублей первые три месяца. Если добавить в пакет к этим услугам цифровой видеосервис Wink, то ежемесячный платеж составит 560 вместо 800 рублей.

Другой вариант для пользователей интернета — подключить только Wink. В таком случае абонентская плата за две услуги в первые три месяца составит 420 рублей вместо 600.

Также на выгодных условиях абоненты «Ростелекома» могут приобрести в аренду ТВ-приставку: в Барнауле, Рубцовске, Бийске и Новоалтайске ежемесячный платеж составит 50 рублей, в остальных населенных пунктах — 100 рублей. Сим-карты при подключении к мобильной связи оператор предоставляет бесплатно.

Мы хотим дать возможность владельцам моноуслуг почувствовать выгоду пакетных тарифов, популярность которых в последние годы стремительно растет. Стоимость обслуживания при таком решении за счет объема выбранных услуг выходит значительно ниже. Абонентский платеж идет одним счетом, а цифровыми сервисами и расчетами можно комфортно управлять в личном кабинете с домашнего компьютера или смартфона, — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Подключение к акции «Хит сезона» действующих клиентов компания проводит бесплатно. Заявки можно оформить на сайте или по телефону 8 800 100 08 00 до 28 февраля 2025 года.

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