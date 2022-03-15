«Ростелеком» предлагает алтайскому бизнесу ИТ-решения на базе российского ПО

«Ростелеком» фиксирует увеличение спроса на облачные решения и услуги виртуальных центров обработки данных (ВЦОД). Федеральный оператор предлагает для бизнеса и госучреждений Алтайского края аналоги зарубежных ИТ-продуктов, работающие на отечественном ПО.

В Алтайском крае облачные решения «Ростелекома» активно применяют 148 бизнес-компаний и госучреждений. Оператор предоставляет услуги ВЦОД торговым организациям «Строймир», «Аникс», «Линкссофт», «Финтендер-Крипто», услугами виртуального хранилища дата-центров компании пользуются АО «Кипринский маслосырзавод», «Троицкий маслосыродел» и другие производственные предприятия.

«Сегодня мы предлагаем несколько ключевых облачных сервисов, работающих на отечественном ПО. Среди них — корпоративная почта CommuniGate Pro, «Облачный диск для бизнеса» — аналог облачных дисков Google, One Drive и Dropbox, «Виртуальные рабочие столы», работающие по типу Microsoft RDP\RDS и Citrix VDI. Эти масштабируемые и отказоустойчивые виртуальные сервисы действуют на основе российской облачной платформы TIONIX*", — сообщил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

TIONIX отличается дополнительными модулями, которые повышают производительность и надежность работы системы, а также упрощают администрирования и настройки. Платформа позволяет сделать защищенное, изолированное частное облако в установленном для клиента ВЦОД, если необходим максимальный уровень безопасности ИТ-инфраструктуры.

Корпоративная почта CommuniGate Pro представляет собой универсальный набор коммуникационных инструментов (электронная почта, файл-сервер, календари-планы, заметки, мессенджер) с возможностью брендирования и входа по единому логину и паролю. Решение может заменить почтовые службы Gmail или Office 365 (exchange).

Сервис «Облачный диск для бизнеса» позволяет безопасно делиться ссылками на корпоративные документы с коллегами и партнерами, хранить персональные данные в специальной редакции сервера, работать с файлами через веб-браузер и приложения для Windows, Linux, MacOS, iOS и Android, а также легко находить в хранилище нужные файлы и отслеживать изменения и версии.

При заказе услуги «Виртуальный рабочий стол» для безопасной удаленной работы клиент «Ростелекома» получает возможность подключаться к рабочему столу с любых устройств Windows и Linux, централизованно управлять услугой, хранить данные в облаке на базе дата-центров уровня Tier III в России и другие преимущества.

Узнать более подробно об услугах или оставить заявку на подключение можно по номеру 8 800 200 3000.

* TIONIX Gloud Platform — российская платформа виртуализации для построения облачной инфраструктуры любого масштаба. Компания является дочерним подразделением ПАО «Ростелеком», что позволяет клиентам получать комплексное предложение на рынке по всей территории России.