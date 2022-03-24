«Ростелеком» установил умные домофоны в Белокурихе и Горно-Алтайске.

«Ростелеком» впервые установил умные домофоны и камеры видеонаблюдения в многоквартирных жилых домах Белокурихи и Горно-Алтайска. Услуга является частью комплексного решения «Ростелеком. Ключ», которое компания внедряет как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья.

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Сервис „Ростелеком. Ключ“ предполагает установку умных домофонов, умных шлагбаумов и камер видеонаблюдения для управления и контроля за домом и придомовой территорией. Эти цифровые продукты повышают комфорт, безопасность проживания и ликвидность городских квартир. Мы предлагаем наши сервисы с учетом индивидуальных запросов и предложений застройщиков, управляющих компаний и ТСЖ».

В Белокурихе умные домофоны появились в новостройках, жилых домах на ул. Бийской, 13 и 17, в которых «Ростелеком» еще на стадии возведения проложил волоконно-оптическую сеть и разместил коммутационное оборудование. Жильцы этих домов, благодаря технологии PON («оптика в квартиру»), имеют доступ к интернету до 100 Мбит/с, интерактивному ТВ и SIP-телефонии.

В доме на ул. Бийской, 17 компания также установила 16 камер видеонаблюдения в подъездах, лифтах и на фасаде здания. На вторичном рынке Белокурихи домофоны компании действуют в двух многоэтажных домах на ул. Братьев Ждановых, 17 и ул. Советской, 19.

В Горно-Алтайске умный домофон установлен в девятиэтажном доме на ул. Театральная, 3. Здесь компания также построила инфраструктуру на стадии нулевого цикла. Новостройка находится в стадии заселения, домофонные ключи получают первые собственники квартир. В этом году «Ростелеком» планирует охватить услугой еще четыре многоквартирных дома.

Услуга «Умный домофон» — это современная система контроля доступа в подъезды. В отличие от обычных устройств, сигнал с домофонной панели «Ростелекома» на подъездной двери поступает на домашний или мобильный телефоны. Житель дома может удаленно открывать дверь, видеть гостя, вести видеозапись посещений и просматривать их в архиве, завести с помощью приложения гостевые коды для друзей. Панели умного домофона оборудованы антивандальным корпусом, встроенной камерой видеонаблюдения с высоким разрешением и системой ночного видения. Кроме того, в домофон встроена кнопка вызова экстренных служб.

Подробнее об умных домофонах и решении «Ростелеком. Ключ» можно узнать на официальном сайте «Ростелекома» https://altai.rt.ru или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.